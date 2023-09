Jenna Ortega alle sfilate a Parigi veste come Mercoledì Addams ma in versione griffata Jenna Ortega ha molto in comune con uno dei personaggi che l’ha resa famosa: Mercoledì Addams. Alla sfilata di Dior ha avuto occasione di dimostrarlo.

Jenna Ortega è un'eroina dark anche nella vita reale e alla sfilata Primavera/Estate 2024 di Dior non ha perso occasione di dimostrarlo. La star di Mercoledì Addams ha preso parte allo show con un look chic ma dai richiami gotici, in perfetta linea con il personaggio che interpreta nella serie tv di Tim Burton.

Il look gothic chic di Jenna Ortega

Jenna Ortega ha indossato un blazer blu scuro abbinato a un top nero trasparente (che lasciava intravedere il reggiseno) e una lunga gonna nera a pieghe in pendant con la giacca. Un look firmato di Dior che rientra nella categoria "gothic chic", tendenza che è tornata alla ribalta proprio dopo la serie di Tim Burton che ha visto Jenna nelle vesti di Mercoledì Addams. A completare l'outfit un paio di stivaletti con le stringhe e una borsa a mano di Dior. Sembra che all'evento abbia chiacchierato anche con Jennifer Lawrence, Anya Taylor-Joy e Charlize Theron, a confermarlo anche alcuni scatti in cui le celebrità apparivano sorridenti e rilassate.

Jenna Ortega allo show Dior per la collezione Primavera/Estate 2024

Jenna Ortega e Mercoledì hanno molte cose in comune

In un'intervista a People, Jenna Ortega, 21 anni, ha raccontato di avere molto in comune con Mercoledì Addams: “La gente mi dice che le assomiglio da quando avevo sei anni e ho un senso dell'umorismo piuttosto macabro!" Il talento di Jenna nei panni della piccola Addams ha incontrato anche il favore del pubblico, da sempre abituato a vedere Christina Ricci come figlia di Morticia e Gomez. La Mercoledì degli anni '90 e quella del 2023 hanno diviso la scena nella nuova serie, Ricci infatti interpreta la professoressa Marilyn Thornhill, un personaggio creato ad hoc per il rebot. Anche se Ortega è abituata a stare davanti alle telecamere, avendo preso parte fin da piccola a molte serie tv, continua ad avere timore nel rivedersi. In un'intervista ha raccontato: "Non mi piace vedere quello che ho fatto. Sono molto critica verso me stessa, guardandomi mi sembra di distruggere la mia autostima!". Sembra che il ruolo per Mercoledì lo abbia accettato quasi per caso, l'attrice ha dichiarato che avrebbe preferito dedicarsi ad altro.