Charlotte Casiraghi con il jeans a zampa d’elefante lancia il modello must per la primavera La figlia di Carolina di Monaco ha sfoggiato un look casual per lo show di Chanel, dimostrando quanto non servano abiti sofisticati per essere eleganti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charlotte Casiraghi in Chanel

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2024-2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Charlotte Casiraghi continua a scegliere la comodità, anche alle sfilate. La figlia della principessa Carolina di Monaco è tornata sul front row delle passerelle sfoggiando un paio di jeans a zampa di elefante, proseguendo un trend che aveva già inaugurato alla sfilate sfilate della Haute Couture.

Ospite di Chanel, in quanto ambassador della Maison francese, Charlotte Casiraghi ha assistito allo show parigino indossando un look casual e minimal, nulla di stravagante ed eccentrico per una delle royal più ammirate e meglio vestite. Una semplicità di cui la "non-principessa" si fa portavoce da tempo, di recente ha anche scattato un selfie allo specchio mentre si faceva acconciare i capelli, foto che il suo parrucchiere di fiducia ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Il look di Charlotte Casiraghi alla sfilata di Chanel

Per lo show parigino la secondogenita di Carolina di Monaco ha indossato un paio di pantaloni in denim blu scuro dal taglio a zampa, un modello che sfina e slancia, abbinandoli a un paio di stivaletti verniciati. Una giacca tweed color salmone dal tipico taglio Chanel è stata scelta per la parte sopra, mentre a completare il look una borsetta a mano, trapuntata laccata rossa. Una scelta di stile semplice, casual ma anche estremamente elegante con cui Charlotte Casiraghi dimostra che non sono necessari abiti sfarzosi per apparire perfette e sofisticate. Anche il make-up punta tutto sulla naturalezza e sull'effetto struccato, gli occhi sono leggermente enfatizzati con una sottile riga di eyliner, mentre per le labbra sceglie un rossetto che richiama le nuance del blazer, il capelli sono lasciati sciolti con onde naturali che cadono delicatamente sulle spalle.

Leggi anche Balenciaga copia Hermès? La nuova borsa ha la stessa chiusura della Birkin

Charlotte Casiraghi in Chanel