Charlotte Casiraghi e il selfie dal parrucchiere: la foto della principessa di Monaco mai vista prima

A cura di Annachiara Gaggino

Il selfie di Charlotte Casiraghi (Instagram @johnnollet)

Uno scatto recentemente pubblicato sui social mostra un lato inedito di Charlotte Casiraghi. A postarlo su Instagram il suo parrucchiere John Nollet che ha condiviso una carrellata di foto dedicate alla principessa, tra queste, anche un selfie allo specchio, scattato dalla stessa Charlotte Casiraghi mentre l'hair stylist la pettinava. Un'immagine insolita di una delle royals più riservate di casa Grimaldi, che la ritrae con il telefono in mano mentre aspetta che la piega sia conclusa, un momento che la rende quasi una ragazza comune ansiosa di vedere il risultato.

Charlotte Casiraghi con John Nollet (Instagram @johnnollet)

L'hair style di Charlotte Casiraghi

John Nollet ha realizzato un look dalle vibes anni Ottanta per la sfilata di Chanel, Maison di cui è ambassador da un paio d'anni, in occasione della Settimana della Moda parigina dedicata alla Haute Couture. L'otufit anticonvenzionale sfoggiato in prima fila allo show ha fatto impazzire i fan: Charlotte Casiraghi ha stravolto le regole presentandosi al défilé in jeans e ballerine e apparendo comunque elegante e bellissima. A completare il look il lavoro sulla sua chioma realizzato dal parrucchiere delle star, che tra le sue clienti vanta anche Monica Bellucci e Deva Cassel, con una cotonatura dal sapore anni Ottanta.

Charlotte Casiraghi (Instagram @johnnollet)

Il profilo Instagram di Charlotte Casiraghi

La figlia di Carolina di Monaco ama proteggere la sua vita privata e evita di attirare l'attenzione dei fotografi e della stampa. Le sue apparizioni pubbliche sono molto rare, anche quelle agli eventi ufficiali nel Principato di Monaco, per questo lo scatto che ritrae il backstage di una sua uscita, non solo è una rarità, ma è anche unico nel suo genere. Pochissime le foto del matrimonio con Dimitri Rassam e anche quelle dei figli. Nel post condiviso da John Nollet si può vedere anche un tag, quello del profilo della principessa, ovviamente chiuso e con poco più di 100 follower.