Charlotte Casiraghi a Parigi sovverte le regole di stile: partecipa alle sfilate in jeans e ballerine Charlotte Casiraghi, ambassador di Chanel, non poteva mancare alla sfilata Haute Couture della Maison. Per l’occasione ha stravolto il dress code da fashion show, indossando semplicemente jeans e ballerine per assistere al défilé. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

A Parigi si sta svolgendo la Fashion Week dedicata all'Haute Couture e sono moltissime le Maison di fama internazionale che stanno presentando le loro collezioni d'Alta Moda per la stagione Spring/Summer 2024. Ieri è stato il turno di Chanel e, come da tradizione, il front-row è stato letteralmente invaso dalle star, da Lucy Boynton a Naomi Campbell, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Charlotte Casiraghi. Da anni ambassador della griffe, non poteva mancare all'atteso show francese e ne ha approfittato per rivelare ancora una volta il suo animo rivoluzionario ma allo stesso tempo chic. La principessa monegasca stravolto il dress code "da sfilata" e ha indossato semplicemente jeans e ballerine.

Il look da sfilata di Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi viene ormai considerata un'icona fashion a livello internazionale, tanto che a ogni apparizione pubblica riesce a fare tendenza. Già qualche tempo fa aveva mixato in modo impeccabile comodità e glamour con un adorabile look pigiama, ma è stato alle sfilate di Parigi che ha dato il meglio di lei in fatto di stile casual e chic.

Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel

Per lei niente minidress originali, cappottini bon-ton o tacchi a spillo, ha sorpreso tutti con la sua semplicità ma con un tocco super cool. Vestita completamente Chanel, ha abbinato un paio di jeans skinny a una canotta bianca, completando il tutto con un soprabito pied de poule in bianco e nero lungo fino al ginocchio e con un paio di ballerine col tacco basso, per la precisione l'iconico modello Mary Jane con punta tonda e cinturino alla caviglia.

Charlotte Casiraghi e Lucy Boynton

Chanel porta il mondo della danza in passerella

Dopo le sfilate di apertura di Dior e Schiaparelli, ieri è stato il turno di Chanel, una delle Maison francesi più amate al mondo, da sempre considerata il simbolo dell'eleganza senza tempo. La collezione Haute Couture per la P/E 2024 presentata al Palais Ephemère è una vera e propria esplosione di classe e romanticismo tra tulle, tweed, pizzi, volant e colori pastello. Il mondo di Virginie Viard ha incontrato la danza, aggiungendo dei tocchi iconici con delle silhouette d'ispirazione anni '80 e look da giovani figlie dei fiori. Pompose gonne a ruota, completi in tweed, calze total white ma anche crop top, paillettes scintillanti e trasparente: il mondo del balletto ha conquistato ufficialmente le passerelle.

Charlotte Casiraghi in Chanel