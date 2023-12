Charlotte Casiraghi regina di stile anti-convenzionale: in inverno indossa il look-pigiama a pois Charlotte Casiraghi ha partecipato al 12esimo appuntamento con i Rendez-vous littéraires, evento culturale creato in collaborazione con Chanel, e per l’occasione ha stravolto le convenzioni: in inverno ha indossato il completo-pigiama decorato all-over con i pois.

A cura di Valeria Paglionico

Charlotte Casiraghi non smette mai di sorprendere i fan con la sua capacità di mixare alla perfezione eleganza senza tempo e contemporaneità, apparendo sempre impeccabile e chic di fronte i riflettori. Sarà perché ha ereditato la classe della nonna Grace Kelly o perché semplicemente lo stile e il gusto sono due caratteristiche a lei innate, ma la cosa certa è che può essere considerata un'indiscussa icona fashion a livello internazionale. Di recente ne ha data l'ennesima prova: dopo aver "rubato" il tailleur in tweed dall'armadio della mamma Carolina di Monaco, ora ha stravolto le convenzioni sfoggiando una stampa solitamente considerata tutt'altro che invernale.

Charlotte Casiraghi dice no ai classici look natalizi

È ormai usanza comune sfoggiare look a tema natalizio nel periodo delle feste ma Charlotte Casiraghi ha dato prova del fatto che si può essere super chic anche quando ci si allontana in modo drastico dalle convenzioni. Nelle ultime ore ha partecipato al dodicesimo appuntamento dei Rendez-vous littéraires, un progetto culturale nato in collaborazione con Chanel per sostenere la diffusione delle leggendarie opere della letteratura internazionale, e per l'occasione ha detto no ai classici colori associati al Natale, dal rosso all'oro, fino ad arrivare al verde o alla stampa tartan. La principessa monegasca ha osato con dei pois bianchi sbarazzini e originali che hanno arricchito un completo celeste.

Il completo a pois di Charlotte di Monaco

Per l'evento letterario Charlotte Casiraghi ha sfoggiato un coordinato celeste a pois bianchi a effetto pigiama: ha la camicia e i pantaloni palazzo di seta ed è firmato Chanel, la Maison francese di cui è ambassador. Per completare il tutto ha scelto degli stivaletti neri col tacco largo, un velo di rossetto rosso sulle labbra e un'elegante acconciatura raccolta tiratissima che ha messo in risalto il viso. Sebbene la stampa a pallini di solito venga associata alla primavera, la principessa ha dato la dimostrazione materiale del fatto che va benissimo anche per l'inverno. I pois riescono ad aggiungere un tocco retrò, chic e sbarazzino a ogni tipo di look, a prescindere dalla stagione in cui ci si trova. In quante prenderanno ispirazione dallo stile di Charlotte per Natale?