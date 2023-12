Charlotte Casiraghi è chic tra tweed e cristalli: “ruba” il tailleur a Carolina di Monaco Charlotte Casiraghi è volata a Manchester per la sfilata Metiers D’Art di Chanel. In quanti hanno notato che il suo tailleur in tweed era riciclato.

Charlotte Casiraghi è una delle principesse più chic d'Europa: sarà perché ha ereditato l'animo elegante della nonna Grace Kelly o perché semplicemente da sempre è appassionata di moda, ma la cosa certa è che non sbaglia un colpo a ogni apparizione pubblica. L'avevamo lasciata alla festa del Principato di Monaco in rosso con la minigonna, oggi la ritroviamo a Manchester tra le prime file del front-row al Metiers D'Art Show di Chanel, Maison di cui da tempo è ambassador. Per l'occasione non ha rinunciato all'innata raffinatezza che da sempre la contraddistingue ma il dettaglio che in pochi hanno notato è che il look nascondeva un omaggio a sua mamma Carolina di Monaco.

Il look di Charlotte Casiraghi alla sfilata

Fin da quando è nata Charlotte Casiraghi ha sempre indossato abiti Chanel e non sorprende che la Maison l'abbia voluta come ambassador da diversi anni a questa parte. Lo scorso weekend, dunque, non poteva mancare a Manchester, dove si è tenuta la sfilata della collezione Métiers d’art disegnata dalla direttrice creativa Virginie Viard. Per l'occasione ha scelto ancora una volta la classe senza tempo della griffe francese, sfoggiando uno dei suoi tradizionali tailleur in tweed. Per la precisione si tratta di un completo mannish composto da tre pezzi coordinati, ovvero giacca, pantaloni e top, tutti in nero ma con ricami preziosi e profili in cristallo su maniche, colletto, tasche e bottoni.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Il tailleur "rubato" alla mamma

Sebbene il look di Charlotte Casiraghi sia ultra contemporaneo e glamour, nasconde un piccolo "segreto" che solo in pochi hanno notato: la principessa lo ha "rubato" dall'armadio di Carolina di Monaco, riciclandolo dopo che quest'ultima lo aveva sfoggiato al Monaco National Day 2023. L'unico dettaglio che ha differenziato mamma e figlia? La prima ha indossato giacca e top con la gonna midi, Charlotte ha preferito il tailleur in versione mannish, dunque con i pantaloni. Insomma, la monegasca ha dato prova di non amare gli sprechi quando si parla di moda e il risultato è stato pazzesco: non è forse una vera e propria regina di eleganza col completo in tweed riciclato?

Carolina di Monaco in Chanel