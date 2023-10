Charlotte Casiraghi in pigiama di seta detta la tendenza easy-chic della stagione La figlia di Carolina di Monaco ha sfoggiato una comoda alternativa al tailleur e detta il trend dell’autunno.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlotte Casiraghi

Le apparizioni pubbliche di Charlotte Casiraghi sono rare, ma quando lo fa lascia sempre tutti a bocca aperta. La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi è celebre per la sua naturale eleganza, che riesce sempre a declinare con abbigliamenti semplici e minimalisti. La monegasca più riservata ha accompagnato la madre alla Fondazione Prince Pierre di Monaco, che ogni anno premia esponenti esponenti di spicco della cultura internazionale. L'idea è nata nel 1966 da Ranieri III, in omaggio al padre, il principe Pierre, grande appassionato di arte e letteratura. Da allora l'organizzazione si impegna a promuovere la cultura, premiando studiosi di tutto il mondo. L'onore della consegna è da qualche anno passato nelle mani della principessa Carolina e della figlia, laureata in filosofia e grande lettrice.

Il pigiama da giorno di Charlotte Casiraghi

Oltre ad essere molto intelligente, Charlotte Casiraghi è anche un esempio di eleganze, una dote ereditata dalla nonna, Grace Kelly. La figlia di Carolina di Monaco per l'occasione ha dettato tendenza, svelando una valida alternativa al tailleur. Sofisticato come un completo, ma molto più comodo, il capo scelto è un pigiama di seta lilla composto da una magliettina a maniche corte e un paio di pantaloni a palazzo che scendono lineari e morbidi. Il look e stato completato da un paio di ballerine bicolore firmate Chanel, Maison di cui è testimonial. Insomma, con questo outfit Charlotte Casiraghi insegna che per essere très chic non bisogna necessariamente essere scomodi e un paio di scarpe basse e un completo morbido se ben abbinati possono trasformarsi in un esempio di eleganza.

Carolina di Monaco, il tubino viola e i capelli grigi

Prima di Charlotte c'era lei, Carolina di Monaco. Madre e figlia sono due gocce d'acqua e nonostante gli anni che le separano la somiglianza è lampante. La figlia di Grace Kelly e del principe Ranieri III in passato ha fatto parlare di sé per la sua proverbiale bellezza e la sua innata eleganza, qualità che non ha perso nel tempo. A 67 anni Carolina di Monaco sceglie di non nascondersi e lascia i capelli del loro naturale colore, una decisione che la rende ancora più chic nel suo tubino viola lungo fino alla caviglia e caratterizzato da un accenno di scollatura a V.