Charlotte Casiraghi in minigonna, è l’icona fashion della Festa Nazionale di Monaco Alle celebrazioni per la Festa Nazionale di Monaco, Charlotte Casiraghi ha indossato un completo in tweed rosso scuro trendy e chic.

A cura di Giusy Dente

Charlotte Casiraghi

Questo weekend Monaco è stata animata da tantissimi eventi, organizzati per un'occasione importante: la Festa Nazionale. Lo spettacolo di fuochi d'artificio, la parata militare, il saluto della royal family dal balcone del Palazzo: da anni le tradizioni legate a questa giornata sono molto sentite e vedono ovviamente coinvolta in modo massiccio la royal family monegasca al completo. Ha preso parte ai festeggiamenti anche Charlotte Casiraghi, la nipote di Grace Kelly è una delle royals più amate e glamour al mondo.

Charlotte Casiraghi icona fashion

La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi è 11esima nella linea di successione al trono monegasco. Benché sia figlia di una principessa, non possiede titoli nobiliari e come lei anche i fratelli Andrea e Pierre. La 37enne deve comunque adempiere ad una serie di doveri istituzionali e di rappresentanza e dunque non poteva mancare alle celebrazioni del 19 novembre, giorno della Festa Nazionale nel principato.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Accanto agli impegni ufficiali da membro della famiglia reale, ha poi quelli della carriera che ha sviluppato al di fuori: è molto attiva nel mondo del giornalismo ed è un punto di riferimento nel ramo di studi legato alla filosofia. Ma è anche un'icona fashion: nel 2006 è entrata nella lista delle International Best Dressed, nel 2008 è stata nominata tra le venti reali più belle del mondo e pochi giorni fa ha ricevuto il Person of The Year Award 2023 dall’edizione spagnola di Vanity Fair, ritirato con un elegante look floreale.

Charlotte Casiraghi e la royal family monegasca

Charlotte Casiraghi chic nel giorno di festa

Come la principessa Charlene di Monaco, alla Festa Nazionale del principato anche lei ha scelto il rosso, colore simbolico visto che è quello della bandiera. La 37enne ha optato per un due pezzi firmato Chanel: giacca in tweed di lana bordeaux con quattro tasche e minigonna abbinata. Ha aggiunto una cintura sottile in vita della stessa Maison con l'iconico logo dalla doppia C intrecciata; della Casa di moda francese anche l'iconica e inconfondibile borsa. Ha completato l'outfit, da vera icona fashion, con un paio di décolleté in vernice: trendy e chic come solo lei sa essere in ogni occasione.