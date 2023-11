Charlotte Casiraghi eletta “persona dell’anno”: ritira il premio col top di camelie colorate Charlotte Casiraghi ha ricevuto il Person of The Year Award 2023 dall’edizione spagnola di Vanity Fair: ecco tutti i dettagli dell’elegante look floreale che ha sfoggiato alla cerimonia.

A cura di Valeria Paglionico

Charlotte Casiraghi è una delle Royals più amate e glamour al mondo e non sorprende che ad ogni apparizione pubblica riesca ad attirare tutti i riflettori su di sé con la sua innata bellezza e con la sua incredibile classe. Musa delle Maison di moda, paladina del femminismo e it-girl contemporanea: la principessa monegasca ha appena ricevuto un ambito premio per il suo impegno a favore dell'emancipazione femminile. A consegnarglielo è stata l'edizione spagnola della rivista Vanity Fair, che proprio ieri l'ha insignita con il Person of The Year Award 2023 al Real Alcázar di Siviglia: ecco cosa ha indossato per aggiungere un ulteriore tocco fashion all'evento.

Charlotte Casiraghi, perché è la Persona dell'Anno

Per quale motivo Charlotte Casiraghi è stata eletta Persona dell'Anno da Vanity Fair? Per il sostegno che ha sempre dato al mondo delle arti e della cultura. Oltre a essere icona di stile e musa delle più grandi Maison al mondo, si è impegnata materialmente per sostenere delle cause sociali importanti: attraverso letteratura, filosofia, cinema e filantropia, ad esempio, è riuscita a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'emancipazione femminile. In quanto ambassador di Chanel, ha provato a diffondere cultura attraverso iniziative come Les Rendez-vous littéraires rue Cambon, il cui obiettivo era avvicinare il grande pubblico alla letteratura, rendendola davvero accessibile a tutti.

Charlotte Casiraghi ritira il Vanity Fair’s Person Of The Year Award 2023

Il look floreale di Charlotte Casiraghi

Per un evento importante come la cerimonia per l'assegnazione dell'award che si è tenuta a Siviglia Charlotte Casiraghi non poteva che puntare tutto sul glamour. Così come a una recente cena di gala, anche questa volta ha puntato su un outfit floreale dal sapore primaverile (della collezione Fall/Winter 2023-23 di Chanel).

Chanel F/W 2023–24

Ha abbinato una lunga gonna di raso nero con spacco laterale a un top coperto di camelie, il simbolo della Maison francese, tutte in differenti tinte pastello. Non sono mancati i tacchi alti, un velo di rossetto fucsia e un raccolto principesco: la monegasca non è forse il simbolo del glamour e della classe senza tempo?