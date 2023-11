Kim Kardashian è l’Uomo dell’Anno con capelli biondi e look scamosciato: perché ha ricevuto il premio Kim Kardahian è stata eletta Uomo dell’Anno da GQ e ha ritirato il premio con un nuovo hair look iper femminile. Per quale motivo il riconoscimento è andato proprio a lei a dispetto delle convenzioni?

A cura di Valeria Paglionico

La carriera di Kim Kardashian è in continua ascesa e, nonostante gli anni che passano, il suo successo sembra non subire alcuna battuta d'arresto. Nata come star dei reality con lo show dedicato alla sua famiglia "allargata", è riuscita a evolversi diventando una vera e propria imprenditrice capace di fatturare milioni di euro ogni anno. Non sorprende, dunque, che venga considerata una delle business woman più talentuose al mondo ma la cosa che in pochi si aspettavano è che sarebbe stata premiata con il titolo "Uomo dell'anno" da GQ: ecco il motivo per cui ha ricevuto l'award solitamente riservato all'universo maschile e l'outfit sfoggiato durante l'evento di Los Angeles.

Perché Kim Kardashian è "Uomo dell'Anno"

La rivista GQ anche in questo 2023 ha reso omaggio ai "Men of the Year", gli uomini dell'anno che hanno maggiormente influenzato la cultura, la moda, l'intrattenimento e lo sport. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera al Bar Marmont di Los Angeles e ha visto Kim Kardashian aggiudicarsi l'award più ambito, quello di Tycoon Of The Year, ovvero "Magnate dell'anno". Per quale motivo il riconoscimento è andato a lei e non a un uomo (come vorrebbe il nome stesso dell'evento)? L'imprenditrice ha recentemente lanciato la linea maschile di Skims, dando prova del fatto che la sua collezione di abiti è inclusiva sia in termini di fisicità che di genere.

Kim Kardashian in Chrome Hearts

Il nuovo hair look di Kim Kardashian

Per un evento tanto importante come la premiazione al Men of the Year Kim Kardashian ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Se sulla copertina di GQ ha posato in versione androgina con giacca, camicia gessata e cravatta, sul red carpet allestito a Los Angeles ha lasciato spazio alla sensualità. Ha indossato un completo in camoscio color tabacco di Chrome Hearts, un coordinato customizzato con delle croci tono su tono ricamate, caratterizzato da gonna a sirena con lo strascico e top con lo scollo all'americana aperto sulla schiena. Non sono mancati i tacchi a spillo e le unghie finte XXL decorate con smalto dark, anche se a fare la differenza sono stati i capelli. La star ha detto addio al nero corvino e si è fatta bionda, lasciando però le radici scure come impone il trend del momento. In quanti si sarebbero mai aspettati un "uomo dell'anno" tanto glamour?

