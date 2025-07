video suggerito

La rivoluzione di Charlotte Casiraghi: alle sfilate di Parigi in ballerine e col raccolto spettinato Ieri pomeriggio si è tenuta la sfilata di Alta Moda di Chanel e tra le star invitate non poteva mancare Charlotte Casiraghi, ambassador della Maison. Per l’occasione la principessa ha rivoluzionato il classico dress code da show fashion, apparendo lo stesso sofisticata e chic. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Parigi si sta tenendo la Fashion Week dedicata all'Haute Couture e fino al 10 luglio saranno diverse le Maison di fama internazionale che presenteranno la loro collezione di Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2025-26. Ieri è stato il turno di Chanel che, come da tradizione, ha sfilato al Gran Palais, trasformato per l'occasione nell'appartamento di Gabrielle Chanel al 31 di Rue Cambon. Nel front-row non sono mancati gli ospiti speciali, da Penelope Cruz a Naomi Campell, anche se a distinguersi per sobrietà, eleganza e glamour è stata la principessa monegasca Charlotte Casiraghi. Cosa ha indossato e perché può essere definita rivoluzionaria?

Charlotte Casiraghi col completo in tweed alla sfilata Chanel

Da anni ambassador di Chanel, Charlotte Casiraghi non poteva mancare alla sfilata di Haute Couture che la Maison ha tenuto ieri a Parigi, anzi, l'ha seguita seduta tra le prime file del front-row accanto a tutte le altre star invitate all'evento. Il dettaglio che non è passato inosservato? La principessa monegasca ha rivoluzionato il classico dress code imposto agli show fashion, rivelando il suo innato animo anti-convenzionale. Per lei niente abiti da sera o accessori gioiello, ha preferito un completo in tweed celeste (firmato Chanel) composto da giacca e minigonna, entrambi decorati con orlo a treccia e tasche, abbinato a un body traforato total white.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Lo stile anti-convenzionale di Charlotte Casiraghi

A fare la differenza sono stati gli accessori: oltre alla mini Chanel con manico, ha anche sfoggiato un paio di ballerine Mary Jane in vernice di Chanel, dicendo così no ai classici tacchi alti. Anche in fatto di beauty look Charlotte ha dato prova di essere una principessa rivoluzionaria: innanzitutto ha puntato su un make-up minimal che ha lasciato addirittura in vista qualche imperfezione sul viso, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha scelto un raccolto morbido ma portandolo leggermente spettinato, proprio come se fosse "improvvisato". Insomma, Charlotte Casiraghi potrà pure essere una reale ma non perde la semplicità che da sempre la contraddistingue.

Leggi anche Charlotte Casiraghi con la salopette in tweed: è lei la più chic delle sfilate di Parigi

Charlotte Casiraghi col raccolto messy