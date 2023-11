La royal family alla Festa Nazionale: Jacques in uniforme come il papà, Charlene e Gabriella coi cappelli Alla Festa nazionale di Monaco la royal family ha scelto look coordinati: Gabriella come Charlene con cappellino e cappotto, Jacques come Alberto in uniforme.

Il 19 novembre è un giorno molto importante a Monaco, dove si celebra in grande stile la Festa Nazionale. Si tratta di una festività molto sentita nel Principato, istituita in quella specifica data per scelta del principe Ranieri III per commemorare il giorno della sua ascesa al trono (avvenuta appunto il 19 novembre 1949). Il figlio, il principe Alberto II, decise di mantenere la stessa data in onore del padre, morto nel 2005. La giornata si è svolta tra cerimonie ufficiali, fuochi d'artificio, la parata militare dei corpi delle Forze dell’Ordine e dei Carabinieri del Principe, concerti, persino uno spettacolo con i droni luminosi. Immancabile la famiglia reale al completo.

La royal family alla Festa Nazionale

Non potevano mancare Alberto II e sua moglie Charlene di Monaco alle celebrazioni del 19 novembre, che li vedono sempre in prima fila. Si sono uniti alla coppia reale per la messa mattutina presso la Cattedrale anche la principessa Caroline e la principessa Stephanie coi rispettivi coniugi e figli. Poi è stata la volta della grandiosa parata militare: hanno assistito dal balcone del Palais du Prince anche i royal baby, i gemelli Jacques e Gabriella (8 anni). Infine in serata principe e principessa hanno partecipato all'annuale spettacolo di gala al Grimaldi Forum di Monte Carlo, uno spettacolo di musica lirica rigorosamente su invito in onore del grande artista italiano Enrico Caruso.

Jacques e Gabriella, mini-me dei genitori

Rosso e bianco: sono i colori della bandiera del Principato di Monaco, composta da due bande orizzontali di uguali dimensioni. E proprio questi colori sono stati scelti anche nel grande giorno di festa del Principato: Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi e la principessa Charlene in rosso, Marie Ducruet in bianco. Elegantissime, nell'intramontabile nero con cui non si sbaglia mai, sia Carolina di Monaco (con un completo di tweed firmato Chanel) che sua figlia Alexandra di Hannover (con un abitino Celine).

L'amatissima principessa di Monaco ha optato per il rosso dalla testa ai piedi. L'abito è una creazione DidierAngelo, a cui ha aggiunto un soprabito dalla silhouette svasata sul fondo e leggermente stretto in vita, cappellino coordinato realizzato da Stephen Jones, stivali in velluto Manolo Blahnik. Ha infine completato il look, chic ed elegantissmo, con un paio di preziosissimi orecchini in diamanti e rubini creati dalla prestigiosa Maison Graff. La piccola Gabriella in blu era la mini-me della mamma, con lo stesso cappellino e cappottino con grossi bottoni. Per la bimba ballerine di vernice di Louboutin (rosse all'interno) da 445 euro. Jacques, invece, era in uniforme come il padre Alberto.