Penelope Cruz sfila sul red carpet come una diva anni ’60: è chic col fiocco tra i capelli Abito in tweed e fiocco tra i capelli: Penelope Cruz alla premiere parigina del film L’immensità si è rivolta alla sua Maison del cuore, Chanel.

A cura di Giusy Dente

Penelope Cruz in Chanel

L'immensità è il film di Emanuele Crialese presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia, con protagonista Penelope Cruz. L'attrice interpreta Clara, madre coraggiosa e moglie in crisi, ma soprattutto donna animata da un profondo sentimento di libertà, purtroppo ingabbiata in una vita che non le appartiene più, da cui le sembra di non avere scampo. Il film ha debuttato a Parigi e la 48enne ha sfilato sul red carpet con uno dei suoi look più chic di sempre.

Chi firma i look da diva di Penelope Cruz

L'attrice ha sfoggiato, sul red carpet della premiere parigina de L'immensità, il look di un brand a lei particolarmente caro. Si tratta di Chanel, la Maison di lusso di cui è ambasciatrice globale da tempo. Per questa occasione speciale si è dunque affidata nuovamente al suo marchio di fiducia, quello capace di esaltare la sua innata eleganza e il gusto sofisticato da diva, ma senza eccedere. Di Chanel era anche lo scintillante look total black del Tribeca Film Festival, nonché l'abito da sera satinato color blu notte indossato agli Oscar, coordinato al completo del marito Javier Bardem.

Penelope Cruz in Chanel

Penelope Cruz sul red carpet parigino

Per questo importante red carpet, l'attrice 48enne ha scelto un abito disegnato da Virginie Viard (direttrice artistica di Chanel) in tweed nero senza colletto, con maniche lunghe e gonna leggermente svasata, impreziosito da scintillanti bottoni gioiello. Ha completato l'outfit con collant nude a rete e una cintura di pelle nera stropicciata, anche questa della Maison francese, come si può notare dall'inconfondibile logo "doppia CC" in cristalli argentati ornamentali.

Penelope Cruz in Chanel

Ha infine aggiunto una pochette in pelle nera trapuntata con tracolla a catena d'oro e un paio di décolleté con punta arrotondata, ovviamente anche queste ultime firmate dalla Maison francese. I vistosi orecchini pendenti danno al tutto un immancabile tocco prezioso di luce.

Perché Penelope Cruz ha indossato un fiocco

Il dettaglio finale del look che non passa inosservato è costituito dal fiocco di seta tra i capelli, che mette in risalto la frangia e il mezzo raccolto e dona un aspetto più sbarazzino. L'acconciatura, così come il trucco, sono opera dell'hairstylist e make-up artist Pablo Iglesias, che si occupa spesso dell'immagine dell'attrice nelle serate di gala. Stavolta ha realizzato per Penelope Cruz un trucco con focus sugli occhi, enfatizzati con eye liner felino.

Penelope Cruz in Chanel

La scelta del fiocco è perfettamente in linea col resto. Proprio i fiocchi per capelli sono iconici nella storia di Chanel e sono tornati prepotentemente di moda. La fondatrice della Maison Gabrielle "Coco" Chanel aveva un debole per questo accessorio, inserito poi nelle collezioni sia da Karl Lagerfeld che da Virginie Viard. E sono stati resi popolari dalle icone del cinema anni Sessanta come Sharon Tate e Catherine Deneuve, che li amavano.