Luna Marì adorabile con lo smalto rosso, la dedica di Belén: "Ama te stessa per poter amare gli altri" Belén Rodriguez ha trascorso il giorno di San Valentino con la piccola Luna Marì. L'ha immortalata in un dolcissimo video in cui è apparsa adorabile con lo smalto rosso e ne ha approfittato per farle una dedica speciale.

A cura di Valeria Paglionico

La crisi tra Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembra ormai essere confermata: dopo aver affrontato due diversi viaggi in solitaria, primo quello in Scozia per ritrovare se stessa, poi quello a Dubai per un ambito evento di gala, ora la conduttrice ha trascorso il giorno di San Valentino col suo "vero" grande amore, la piccola Luna Marì. Mamma e figlia sembrano essere letteralmente inseparabili, tanto da apparire spesso fianco a fianco sia sui social che tra le strade di Milano. Quale migliore data del 14 febbraio per fare una dedica speciale a tutti coloro che, come lei, continuano a credere nell'amore nonostante le continue delusioni?

Luna Marì e la passione per il make-up

Nella mattinata del 14 febbraio Belén si era immortalata prima da sola in vasca da bagno con al polso un prezioso Love Bracelet di Cartier, poi nelle ore successive aveva rivelato il dolce regalo che ha riservato alla figlia: una collanina d'oro col suo nome abbinata a un modello identico ma decorato con la scritta "mamma". Le due hanno concluso la giornata insieme e Belén non ha potuto fare a meno di immortalare la bimba in pigiama poco prima di andare a dormire. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Luna sembra avere già la passione per make-up e universo beauty, visto che ha sfoggiato un adorabile smalto rosso sulle unghie.

Luna Marì con lo smalto rosso

Il dolce messaggio di Belén

Il video realizzato da Belén per Instagram è molto particolare e non solo perché Luna è apparsa sempre più bella: la bimba è stata immortalata mentre baciava il suo rifletto allo specchio poco prima di andare a dormire. La conduttrice ne ha dunque approfittato per lanciare un messaggio di forza e di stima in se stessi. Nella didascalia ha scritto: "Ama te stessa per poi poter amare gli altri". La dolce dedica non è rivolta solo a tutti i suoi followers ma soprattutto alla figlia, nella speranza che da grande possa diventare una donna indipendente, coraggiosa e sicura di sé proprio come lei.