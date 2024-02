Belén Rodriguez, per San Valentino si regala le collane matchy matchy per lei e Luna Marì Belén Rodriguez ha trascorso San Valentino circondata dall’amore dei figli. La showgirl ha riempito di piccoli regali la figlia Luna Marì, dai fiori alle collane coordinate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez dedica il suo San Valentino ai figli Luna Marì e Santiago. La showgirl ha condiviso sul suo profilo social alcuni dei piccoli gesti e regali che ha voluto condividere con la figlia tra rose, fiori e collane matchy matchy. Mentre non ci sono ancora smentite o conferme su una sua presunta rottura con Elio Lorenzoni, la conduttrice si concentra sui suoi bambini.

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez, San Valentino con la figlia Luna

In una storia postata sul suo profilo Instagram, Belén Rodriguez ha mostrato due collane personalizzate una con il nome Luna e l'altra con la scritta Mamma: si tratta di ciondoli personalizzati del brand Ldilinda. Ma questo non è il solo regalo di San Valentino che la conduttrice ha voluto fare alla figlia Luna Marì.

Le collane coordinate

Sempre sul suo profilo social, Belén Rodriguez ha svegliato la piccola con un tulipano e ha postato una serie di scatti della bambina mentre indossa il ciondolo con il nome. La madre ha donato anche un piccolo bouquet di rose rosse a Luna Marì.

Leggi anche Belén Rodriguez e Luna Marì in bicicletta: mamma e figlia vestono coordinate in rosa

Luna Marì con un fiore regalato dalla madre

Oltre a trascorrere una giornata con la figlia, Belén si è dedicata interamente a se stessa: dopo un allenamento in palestra, la showgirl si è concessa una coccola in un parrucchiere di Milano per poi fermarsi a pranzo al ristorante Ceresio7, uno dei più prestigiosi della città.Un San Valentino all'insegna della cura di sé e dell'amore per la famiglia, senza né smentire né confermare voci su presunte crisi: proprio come ha scritto nel post, "buon San Valentino a tutti quelli che amano".

Belen Rodriguez a Milano