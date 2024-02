Belén Rodriguez vola in Scozia con la valigia più amata dai Vip: quanto costa l’accessorio da viaggio La showgril si concede una vacanza e svela alcune immagini all’aeroporto. Per il viaggio sceglie un bagaglio che ormai è diventato uno status symbol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Belen Rodriguez parte alla volta della Scozia. Dopo aver messo a tacere le voci su una presunta crisi tra lei e l'attuale compagno Elio Lorenzoni con un weekend in Franciacorta, ora parte per il Regno Unito. Lo svela con un post su Instagram che immortala tutti i momenti del viaggio: quello in aeroporto, l'attesa ingannata dalla lettura di un libro, l'arrivo in albergo, il ristorante, alcuni scatti del mobilio del luogo dove alloggia, e delle foto allo specchio. La conduttrice non ha svelato con chi si trovi in Scozia, presumibilmente però, si tratta di un viaggio di piacere e non di lavoro, dato che nelle sue storie mostra paesaggi e momenti della sua giornata da esploratrice.

Quale valigia ha scelto Belen Rodriguez

Per il suo viaggio Belen Rodriguez non poteva non scegliere una valigia amata da tutti i vip. Si tratta di una Rimowa, modello classico Check-In M in argento, in grado di unire nello stesso prodotto eleganza e funzionalità. Un prodotto realizzata in lega di alluminio anodizzato, angoli in alluminio brillante rivettati e maniglie in pelle fatte a mano, e rappresenta il perfetto equilibrio tra artigianalità e ingegneria di alta fascia, ideale per viaggi lunghi. Un marchio che ha reso la valigia un vero e proprio oggetto del desiderio. Il modello della showgirl costa 1360 euro.

Perché Rimowa è così apprezzato

Il marchio di valigeria nell'orbita di LVMH fondato nel 1898 a Colonia è arrivato ad affermarsi nel mondo dei viaggi, diventando quasi uno status symbol degli uomini d'affari. Un modello iconico e senza tempo, caratterizzato dalle scanalature e dal suo colore argentato. Negli anni il brand si è dato alla sperimentazione cercando di conquistare una nuova fetta di mercato: quella delle nuove generazioni. Sono quindi nate collaborazioni con brand di moda street style come Off-White e Supreme.