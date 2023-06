Chiara Ferragni e Vittoria adorabili in coordinato: a Disneyland indossano le orecchie di Minnie Chiara Ferragni è volata a Parigi, ha organizzato una breve vacanza a Disneyland con i figli. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare degli adorabili cerchietti di Minnie insieme a Vittoria?

A cura di Valeria Paglionico

Per i Ferragnez le vacanze estive sono ancora un lontano miraggio, al momento sono ancora impegnati con diversi progetti professionali ma, nonostante ciò, riescono a trovare lo stesso il modo per concedersi qualche giornata di relax. È proprio quanto sta succedendo in questo weekend: se da un lato Fedez è volato a Roma con Lazza per la presentazione ufficiale di Boem, Chiara Ferragni ha organizzato una fuga a Parigi con i piccoli Leone e Vittoria. Sarà perché aveva voglia di catapultarli in un mondo fatato o perché desiderava trascorrere del tempo con loro prima di tornare alle sfilate e agli eventi fashion milanesi, ma la cosa certa è che li ha portati a Disneyland.

Chiara e Vittoria Ferragni vestono coordinate

La prima cosa che Chiara Ferragni ha fatto una volta arrivata a Disneyland Paris? Ha comprato dei gadget a tema così da entrare subito nel mood della vacanza. Per lei e Vittoria ha puntato tutto su un cerchietto con le orecchie e il fiocco di Minnie e non ha esitato a posare in coordinato con la piccola, dando vita a un quadretto adorabile. Per Leone, invece, ha preferito un cappellino con la visiera a tema Mickey Mouse, ovvero con le orecchie e il viso di Topolino sul davanti. Entrambi i bambini, inoltre, hanno sfoggiato una t-shirt della Chiara Ferragni Collection, per la precisione il modello bianco decorato col simbolo della pace multicolor sul petto.

I Ferragnez a Disneyland

Il look a cuori di Chiara Ferragni

Per affrontare il viaggio e il primo giorno a Disneyland Paris con i bimbi Chiara Ferragni non poteva che puntare tutto sulla comodità. Non per questo, però, ha rinunciato allo stile, anzi, ha proposto un outfit che ha mixato alla perfezione glamour e mood cozy. Si è rivolta al brand Marco Rambaldi, sfoggiando un adorabile completo in maglia a fondo bianco decorato all-over con dei cuori multicolor intrecciati. I pantaloni sono dritti e a vita alta, mentre il cardigan è crop e con le maniche leggermente a pipistrello. Niente tacchi o scarpe aperte, l'imprenditrice ha preferito delle sneakers total white con la suola chunky e ha completato il tutto con un paio di occhiali da sole con la montatura bianca.

