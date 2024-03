Luna Marì veste griffata alla festa della nonna: quanto costa l’abitino con la gonna in tweed Ieri sera Veronica Cozzani ha festeggiato i 61 anni in compagnia della famiglia. La protagonista del party è stata in assoluto Luna Marì, la seconda figlia di Belén Rodriguez, apparsa adorabile con un abitino griffato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri, 5 marzo 2024, è stata una giornata speciale per la famiglia Rodriguez: Veronica Cozzani ha compiuto 61 anni e non ha potuto fare a meno di organizzare una festa intima con i parenti. Belén, attualmente tornata sul set dopo un lungo periodo di pausa dagli impegni professionali, si è presa una pausa dal lavoro per una notte ed è stata felice di riunirsi ai genitori e alla sorella Cecilia in compagnia dei figli. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la piccola di casa Luna Marì: dopo aver augurato un felice compleanno alla sua "abuela" con un dolcissimo video social, ha spento le candeline in sua compagnia insieme al fratellino Santiago. In quanti hanno notato l'adorabile look griffato della bimba?

La festa in famiglia per Veronica Cozzani

Nel pomeriggio mamma Belén l'aveva immortalata mentre cantava Tanti auguri a te alla nonna Veronica e già in quell'occasione Luna Marì aveva incantato tutti con la sua bellezza e con un inedito hair look con le codine laterali da "bambolina". In serata, poi, ha partecipato alla festa in famiglia ed è tornata a sorprendere con il suo stile super trendy. L'avevamo lasciata col montone e i jeans a zampa per il weekend con papà Antonino, ora ritroviamo la bimba in una versione decisamente più sofisticata. Niente più abiti casual, stivaletti rock o pantaloni in denim, per il party casalingo la mamma ha scelto per la secondogenita un look griffato in pieno stile diva.

Luna in Balmain

Il look da lady di Luna Marì

Luna Marì ha sfoggiato un adorabile abitino color avorio firmato Balmain, un modello con gonna plissettata in tweed decorata con gli iconici bottoni gold e bustier-camicia con colletto Peter Pan, maniche lunghe e logo dorato ricamato sul petto.

Luna Marì in Balmain

Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso per bambini il vestitino viene venduto a 459 euro. Non sono mancati i collant di lana in tinta, anche se nel corso della serata Luna li ha tolti per potersi scatenare a ritmo di musica. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in uno chignon da lady. Insomma, la piccola sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella ed elegante proprio come i suoi genitori.

Abito Balmain