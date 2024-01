Belén Rodriguez in versione regina dark: il nuovo look per l’inverno è col corsetto “a punta” Siete alla ricerca di un look look elegante ma allo stesso tempo sensuale per l’inverno? Belén Rodriguez ha trovato la soluzione ideale: eccola in versione dark col corsetto “a punta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è appena tornata dalla lunga vacanza in Argentina e ora sta lentamente riprendendo la sua normale quotidianità milanese. Durante il viaggio in famiglia ha rispolverato i ricordi dell'infanzia e ha visitato la casa in cui ha vissuto durante l'adolescenzala casa in cui ha vissuto durante l'adolescenza, il tutto senza mai rinunciare alla compagnia dei figli Luna Marì e Santiago e del fidanzato Elio Lorenzoni. Adesso che ha intenzione di ricominciare a lavorare dopo il periodo difficile per lei è però arrivato il momento di "rimettersi in carreggiata": oltre a dedicarsi alle coccole beauty, dalle maschere per capelli ai trattamenti per la pelle, sui social sta sfoggiando diversi look all'insegna del glamour.

Il look total black di Belén

L'avevamo lasciata da sola a casa mentre provava a cambiare look con una frangia folta e dritta, ora ritroviamo Belén Rodriguez pronta per una serata fashion. Per l'occasione ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del total black ma non per questo ha rinunciato al glamour, anzi, si è trasformata in una vera e propria regina dark, dando prova del fatto che il colore nero può rivelarsi tutt'altro che banale. Si è scattata un selfie in camera da letto mentre era seduta e ha sfoggiato un completo mannish scuro, per la precisione un modello con la classica giacca avvitata ma abbinata a degli esuberanti pantaloni con una maxi zampa d'elefante che copriva le scarpe.

Il look dark di Belén

Belén col corsetto griffato

Poco dopo Belén ha voluto mostrare cosa ha indossato sotto al blazer e lo ha fatto con un nuovo selfie: questa volta si è fotografata in piedi con la silhouette impeccabile esaltata da un corsetto strapless e "appuntito" sia sulla scollatura che sulla pancia. Si tratta di un modello steccato e sagomato con un profondo scollo a V che ha messo in risalto il seno procace con estrema sensualità. Chi lo ha firmato? Stella McCartney (come rivelato dalla conduttrice con il tag aggiunto allo scatto). Capelli sciolti, orologio d'oro e fianchi lasciati nudi dalla vita bassa dei pantaloni: Belén ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di bellezza e femminilità.

Belén in Stella McCartney