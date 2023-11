Melania Trump torna in pubblico: la scelta del cappotto grigio al funerale scatena le polemiche Al funerale di Rosalynn Carter tutte le first lady indossavano il nero tranne Melania Trump: per lei grigio al posto del tradizionale colore del lutto.

Melania Trump in Dior

L'ex first lady Melania Trump ha partecipato alla funzione commemorativa privata in ricordo dell'ex first lady Rosalynn Carter ad Atlanta (Georgia) presso la Glenn Memorial United Methodist Church. Erano presenti ovviamente Joe Biden, attuale presidente, assieme alla moglie Jill Biden e a Kamala Harris. C'erano anche Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton; assenti i rispettivi mariti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. La donna è morta il 19 novembre all'età di 96 anni ed è stata sposata per ben 77 anni con l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Anche lui, oggi 99enne, ha voluto salutare per l'ultima volta la compagna di una vita ed era presente alla cerimonia. La defunta signora Carter verrà sepolta a Plains, la sua città natale in Georgia. In vita è stata una scrittrice e attivista. Si è battuta per diverse cause sociali, in particolare sostegno agli anziani, alloggi a prezzi accessibili, salute mentale.

Melania Trump abbandona il nero

Da tempo non si vedevano insieme un membro della famiglia Obama e un membro della famiglia Trump. A riunire le due ex first lady ci ha pensato la morte di un'altra first lady, Rosalynn Carter: alla cerimonia commemorativa, infatti, hanno partecipato sia Michelle Obama che Melania Trump. Per questa è stata una delle rare apparizioni pubbliche da quando ha lasciato la Casa Bianca, in seguito alla sconfitta del marito alle elezioni presidenziali del 2020.

L'ex first lady era avvolta in un elegantissimo cappotto, il capo must del momento. E se è vero che l'Autunno/Inverno 2023-24 hanno decretato il successo dei modelli in tonalità vivaci e sgargianti, è anche vero che le nuance neutre sono intramontabili. Non a caso, a non passare mai di moda è il cappotto cammello, capo che non può mancare nel guardaroba della stagione fredda. Melania Trump ha optato per un modello grigio firmato Dior, differenziandosi dalle altre presenti, che hanno indossato il nero, colore tradizionalmente associato al lutto e alle occasioni funebri. Ha aggiunto un paio di guanti in pelle e scarpe col tacco firmate Manolo Blahnik.

La 53enne ha scelto un soprabito di tweed grigio con una sottile cintura stretta in vita, divergendo completamente dalla scelta stilistica delle altre first lady. Questo le è costato molte critiche sui social: in tanti non hanno apprezzato la decisione di non vestire di nero. In sua difesa è però giunta Diane Gottsman, esperta di etichetta e fondatrice della Protocol School of Texas. A Newsweek ha spiegato:

Sarebbe stato diverso se Melania Trump avesse indossato un rosa acceso o un rosso brillante, ma ha sceltoun grigio scuro, che è un colore perfettamente accettabile per i funerali. La sua scelta dell'outfit è stata conservatrice e rispettosa. Le persone cercano con attenzione qualcosa da criticare, anche quando la critica non è giustificata.