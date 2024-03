Nikki Haley si ritira dalla corsa alla Casa Bianca: “Ma Trump dovrà guadagnarsi i miei voti” Nikki Haley ha annunciato ufficialmente di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca all’indomani del Super Tuesday, che ha visto il trionfo di Donald Trump tra le fila dei repubblicani in vista di USA 2024: “Amo il mio Paese ma è tempo di lasciare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

L'indiscrezione era già circolata nelle scorse ore quando era apparsa sulla CNN, ma ora è arrivata l'ufficialità: Nikki Haley si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. La decisione è stata comunicata dalla repubblicana nel corso di una conferenza stampa a Charleston, all'indomani del Super Tuesday: in 14 dei 15 stati USA in cui ieri si votava per le primarie in vista delle elezioni presidenziali di novembre, ha trionfato il suo rivale, Donald Trump. L'unico Stato in cui Haley ha prevalso con il 50% delle preferenze è stato il Vermont.

"Ho lanciato la mia campagna per la presidenza perché amo il mio Paese e una settimana fa mia madre, un'immigrata, ha votato per sua figlia. Ma ora è tempo di lasciare", ha detto l'ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice all'ONU, aggiungendo: "Non ho rimpianti e non cesserò di usare la mia voce. Il Congresso è pieno di seguaci e non di leader".

Haley non ha ancora dichiarato il suo sostegno a Donald Trump ma, citando Margaret Thatcher, avverte: "Si deve guadagnare i miei voti". L'ormai ex candidata alla Casa Bianca ha però affermato che "il nostro Paese è troppo importante per lasciare che le differenze ci dividano. La politica al suo meglio è per coinvolgere le persone, non allontanarle. La nostra causa conservatrice ha estremamente bisogno di più persone", ha detto ancora, riferendosi ancora alla necessità di riunire il partito.

Infine, ha precisato che "stare al fianco dei nostri alleati in Ucraina, Israele e Taiwan è un imperativo morale. Se ci ritiriamo, ci saranno più guerre".

Mentre Haley annunciava pubblicamente la sua decisione, sul social network Truth l'ex tycoon ha scritto: "Nikki Haley è stata sconfitta ieri sera, in modo da record, nonostante il fatto che ai democratici, per ragioni sconosciute, sia consentito votare nel Vermont e in varie altre primarie repubblicane. Gran parte dei suoi soldi provenivano dai democratici della sinistra radicale, così come molti dei suoi elettori, quasi il 50%, secondo i sondaggi", ha scritto Trump, aggiungendo: "A questo punto, spero che rimanga in corsa e combatta fino alla fine! Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici e il Grande Partito Repubblicano per avermi aiutato a produrre, di gran lunga, il Super Tuesday di maggior successo della storia, e vorrei invitare tutti i sostenitori di Haley a unirsi al più grande movimento del mondo".