Barack Obama e Michelle in campo per Kamala Harris: "Ha la forza che questo momento critico richiede" Barack Obama e Michelle hanno annunciato pubblicamente il loro sostegno alla candidata Dem Kamala Harris per le prossime elezioni presidenziali Usa dopo la rinuncia del Presidente Biden. Pubblicando sui social il video di una telefonata tra i tre, l'ex coppia presidenziale ha spiegato: "Le abbiamo detto che secondo noi diventerà un fantastico presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno.

A cura di Antonio Palma

“Kamala Harris ha la visione, il carattere e la forza che questo momento critico richiede. Non abbiamo dubbi che abbia esattamente ciò che serve per vincere queste elezioni e dare il massimo per il popolo americano", così Barack Obama e Michelle hanno annunciato pubblicamente il loro sostegno alla candidata Dem per le prossime elezioni presidenziali Usa dopo la rinuncia del Presidente Biden. Pubblicando sui social il video di una telefonata tra l’ex Presidente e l’attuala vice presidente Usa, Barack Obama oggi ha annunciato che l’ex coppia presidenziale scenderà in campo appoggiando Kamala Harris nella sua campagna elettorale.

“All'inizio di questa settimana, Michelle e io abbiamo chiamato la nostra amica KamalaHarris. Le abbiamo detto che secondo noi diventerà un fantastico presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre” ha scritto Obama. "Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti superare queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale", ha detto l'ex presidente a Harris durante la telefonata.

Nella telefonata Harris ha ringraziato gli Obama per il loro sostegno ed ha espresso gratitudine per la loro vecchia amicizia. "Oh mio Dio. Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Non vedo l'ora di mettermi in cammino di essere in viaggio con voi al mio fianco”, è il commento della vicepresidente nella telefonata in cui aggiunge: “Più di tutto, voglio solo dirvi che le parole che avete detto e l'amicizia che ci avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere, quindi grazie a entrambi. Significa così tanto. E ci divertiremo anche con questo”.

“Siamo d'accordo con il presidente Biden, scegliere Kamala è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso. Ha il curriculum per dimostrarlo" si legge invece nella dichiarazione rilasciata contestualmente dalla coppia che aggiunge: "In un momento in cui la posta in gioco non è mai stata così alta, lei dà a tutti motivo di sperare".

"Significa molto avere il vostro sostegno. Ora mettiamoci al lavoro" ha scritto invece Kamala Harris rispondendo su X al messaggio con cui Barack Obama ha ufficializzato il proprio sostegno alla sua candidatura per le elezioni presidenziali di novembre.

L'ex presidente Obama e l'ex first lady Michelle Obama sono solo gli ultimi in ordine di tempo ad appoggiare la candidatura democratica alla presidenza Usa di Kamala Harris ponendo fine a giorni di speculazioni dopo che Obama non aveva immediatamente appoggiato pubblicamente Harris quando il presidente Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa.