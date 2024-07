video suggerito

USA 2024, Trump accusa: "Biden cacciato con colpo di stato da Pelosi-Obama" Il candidato repubblicano alla Casa Bianca commenta il ritiro del presidente Usa: "L'hanno spinto fuori. Davanti alle telecamere erano carini con lui. Ma dietro le quinte so perfettamente che sono stati brutali" nei suoi confronti.

A cura di Biagio Chiariello

"Diverse personalità democratiche hanno spinto fuori Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca, hanno cercato di organizzare un colpo di Stato". Questa la (forte) accusa lanciata dal candidato repubblicano Donald Trump, in una intervista alla Fox, all'indomani del discorso con il quale l'attuale presidente USA ha annunciato il proprio ritiro in vista delle Presidenziali di Novembre.

"L'hanno spinto fuori, tra Pelosi, Obama e altri – ha detto il tycoon di New York – . Li ho visti in televisione, erano così carini: ‘Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe'. Ma dietro le quinte, so perfettamente che sono stati brutali" nei suoi confronti, ha aggiunto.

"Sono andati da lui e hanno detto, non puoi vincere, il che penso sia vero, a meno che non avessi fatto qualcosa di molto stupido, cosa che non avevo intenzione di fare", ha detto ancora Trump.

Dibattito tv tra Kamala Harris e Donald Trump

Intanto, Jason Miller, consigliere senior della campagna dell'ex presidente repubblicano ha reso noto a Xios che "ci sarà un dibattito televisivo" tra lo stesso Trump e la vicepresidente Kamala Harris. "Dovrebbero esserci più dibattiti – ha aggiunto – pensiamo che ci dovrebbe essere una certa diversificazione".

La stessa probabilissima candidata dem ha detto: "Ci troviamo di fronte a due visioni molto diverse per il Paese, una che guarda al futuro e una guarda al passato. Noi guardiamo al futuro, qualcuno vuole portarci indietro". Le sue parole da Houston, in Texas, alla convention della federazione degli insegnanti americani. A loro Harris dice: “Siete dei visionari, voi guardate al futuro: vedete il potenziale dei giovani e abbiamo disperatamente bisogno di voi”.

USA 2024, chi è in testa secondo gli ultimi sondaggi

Nel frattempo, secondo gli ultimi sondaggi Donald Trump sarebbe avanti a Kamala Harris in quattro stati chiave: gli istituti Emerson College Polling e The Hill sostengono che l'ex presidente e la vicepresidente sono testa a testa in Wisconsin, ambedue al 47%.

Trump è avanti di cinque punti in Arizona con il 49% contro il 44% di Harris. In Georgia il vantaggio dell'ex presidente è di due punti (48% contro 46%), mentre in Michigan Trump è un punto avanti (46% a 45%). In Pennsylvania l'ex presidente è al 48% e Harris al 46%.