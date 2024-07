video suggerito

Cosa ha detto Joe Biden nel primo discorso dopo il ritiro da USA 2024: “È tempo di voci più giovani” Joe Biden nel primo discorso alla Nazione dopo l’annuncio del ritiro dalla corsa alle elezioni presidenziali USA del prossimo 5 novembre: “La strada migliore è passare la torcia alle nuove generazioni. Kamala Harris è esperta, tosta e capace”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"La strada migliore è passare la torcia alle nuove generazioni. È il modo migliore per unire la nostra nazione". Comincia così l'atteso discorso alla Nazione del presidente USA Joe Biden, il primo dopo l'annuncio del ritiro della sua candidatura in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre e dopo l'endorsement alla sua vice, Kamala Harris, che i sondaggi danno già in vantaggio sul candidato repubblicano Donald Trump. Biden, dallo Studio Ovale, dove erano presenti anche la moglie Jill, i figli Hunter e Ashley e alcuni nipoti, oltre al consigliere Mike Donilon, ha confermato che resterà presidente – carica che ha definito "l'onore della mia vita" – fino al termine del mandato e che ha come obiettivo quello di "unire il mio partito".

Poi, nei 15 minuti di discorso, che sembra più che altro un testamento lasciato ai posteri, Biden ha ribadito che è arrivato il tempo di passare il testimone a qualcuno di più giovane. "Kamala Harris è esperta, tosta e capace. È stata per me una partner incredibile. È tempo e luogo per voci più giovani".

Nessuna ragione medica, quindi, ma la consapevolezza che era necessario fare un passo indietro per il bene del Paese e del partito, come già fatto da altri prima di lui, come Thomas Jefferson, George Washington e Roosevelt. "My fellow americans" (miei concittadini americani)", ha esordito con tono quasi colloquiale dal "resolute desk", con dietro le foto di famiglia.

"Venero la carica – ha sottolineato – ma amo di più il mio Paese. Gli Stati Uniti sono a un punto di flessione e dobbiamo scegliere tra andare avanti o indietro. Tra speranza e odio. Tra unità e divisione. Dobbiamo decidere: crediamo ancora in onestà, decenza e rispetto? Libertà, giustizia e democrazia?". Poi, un riferimento alla politica estera, con le guerra a Gaza e in Ucraina che lo hanno impegnato per buona parte del suo mandato. Metterò "fine alla guerra nella Striscia di Gaza, riportando gli ostaggi a casa e portando la pace e la sicurezza in Medioriente". Biden ha anche aggiunto che da qui alla fine del suo mandato continuerà a lavorare per liberare tutti i cittadini Usa detenuti ingiustamente nel mondo e per mantenere il sostegno a Kiev. Biden ha anche preannunciato che lancerà un appello per la riforma della Corte suprema.