I risultati del Super Tuesday: Biden non ha rivali, Trump trionfa in 14 stati ma perde il Vermont Al Super Tuesday Joe Biden vince ovunque (con l'eccezione dell'atollo delle Samoa Americane) e Donald Trump è sempre più vicino alla nomina repubblicana per la Casa Bianca: il tycoon si impone in quasi tutti gli stati al voto ma perde il Vermont, dove trionfa Nikki Haley.

A cura di Annalisa Girardi

Per Joe Biden una netta vittoria al Super Tuesday era scontata e così l'attenzione si è tutta concentrata su Donald Trump, che è riuscito a imporsi in quasi tutti gli Stati al voto, ma ha perso il Vermont. Si è conclusa la giornata più importante per le primarie statunitensi, il Super Tuesday appunto, in cui erano chiamati a scegliere il proprio candidato – sia per il partito democratico che per quello repubblicano – ben 15 Stati. Per il presidente uscente è stata una corsa relativamente semplice – non ci sono sfidanti del resto che possano metterne in discussione la leadership sul fronte democratico – che si è conclusa con una vittoria praticamente ovunque: unica eccezione le Samoa Americane Ma anche l'ex presidente Trump può cantare vittoria: si è infatti aggiudicato Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virginia. La sfidante, Nikki Haley, però è riuscita a batterlo in Vermont.

"È una giornata incredibile. Il partito repubblicano sarà presto riunito. Il 5 novembre sarà ricordato come il giorno più importante nella storia del nostro Paese", ha detto il tycoon, ormai a un passo dalla nomina repubblicana per la corsa alla Casa Bianca. "L'unità non si raggiunge semplicemente a parole", ha replicato Haley, sottolineando che negli Stati Uniti una fetta di elettori repubblicani resta scettica sulla figura di Trump.

Biden, da parte sua, ha definito Trump una "minaccia per la democrazia americana". Il tycoon, a sua volta, aveva chiamato Biden il "peggior presidente nella storia". Il presidente uscente ha anche aggiunto: "I risultati di stasera lasciano al popolo americano una scelta chiara: continueremo ad andare avanti o permetteremo a Donald Trump di trascinarci indietro nel caos, nella divisione e nell'oscurità che hanno caratterizzato il suo mandato?".

Il Super Tuesday è sicuramente la tappa più importante nelle elezioni primarie statunitensi, ma non è l'ultima: quelle repubblicane si concluderanno il 4 giugno, quando voteranno Dakota del Sud, Montana, New Jersey e Nuovo Messico, mentre quelle democratiche termineranno l’8 giugno, quando toccherà all’isola di Guam e alle Isole Vergini Americane.