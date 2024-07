Attentato a Trump, video da bodycam mostra i poliziotti sul tetto accanto al corpo di Matthew Crooks Le immagini mostrano il dialogo tra gli agenti. Si parla della bicicletta che avrebbe impiegato l’attentatore per raggiungere il luogo del comizio e di alcune fotografie di un uomo armato che sarebbero state scattate pochi minuti prima degli spari. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Mentre proseguono le indagini sull'attentato a Donald Trump dello scorso 13 luglio trapela un video, girato molto probabilmente dalla bodycam di un poliziotto, che mostra i concitati istanti successivi al tentato assassinio del leader repubblicano. Nel filmato si possono distintamente vedere agenti delle forze dell’ordine locali e dei servizi segreti, in piedi sul tetto accanto al corpo dell’attentatore. Una scia di sangue è visibile vicino al corpo del ventenne Thomas Matthew Crooks. Si nota anche un fucile appoggiato sul tetto dell'edificio che dominava il comizio a Butler, in Pennsylvania.

Il video ripreso dalla bodycam di un membro dei servizi di emergenza della contea di Butler è stato diffuso dal senatore repubblicano Chuck Grassley. Le immagini mostrano il dialogo tra gli agenti. Si parla della bicicletta che avrebbe impiegato l’attentatore per raggiungere il luogo del comizio e di alcune fotografie di un uomo armato che sarebbero state scattate pochi minuti prima degli spari da un cecchino della squadra tattica locale, schierata per assistere i servizi segreti durante il comizio.

Ieri le dimissioni della direttrice del Secret Service

Il video è stato diramato all'indomani delle dimissioni di Kimberly Cheatle, direttrice del Secret Service, l'agenzia incaricata di proteggere i presidenti in carica e gli ex presidenti. "Mi assumo la piena responsabilità per la mancanza di sicurezza", ha scritto la donna in un'e-mail allo staff, ottenuta dall'Associated Press. "Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione di dimettermi da direttore". Ricopriva la carica dall'agosto 2022. È improbabile che la partenza di Cheatle ponga fine al polverone attorno dell'agenzia. I legislatori di entrambi gli schieramenti hanno garantito di continuare a indagare, insieme a un'indagine dell'ispettore generale e a uno sforzo indipendente e bipartisan lanciato per volontà del presidente Joe Biden, che manterrà l'agenzia sotto i riflettori.

Cheatle aveva risposto due giorni fa alle domande che le erano state rivolte dalla commissione di Controllo della Camera sull'attentato contro l'ex presidente Donald Trump, ammettendo di essere di fronte al "più significativo fallimento operativo del Secret Service da decenni". Aveva poi aggiunto: "La missione solenne dei servizi segreti è proteggere i leader della nostra nazione. Il 13 luglio abbiamo fallito".