Sparano a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania, ha un orecchio sanguinante: ucciso l'attentatore e un altro uomo Hanno sparato a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania. Il candidato presidente degli Stati Uniti ha un orecchio sanguinante.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Hanno sparato al candidato presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania, precisamente nella città di Butler. Poco dopo la mezzanotte (ora italiana) di oggi, 14 luglio, mentre negli Usa erano ancora le 18 del 13 luglio, qualcuno ha esploso dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo di Trump. Il candidato presidente si è portato una mano all'orecchio e, subito dopo, si è accovacciato a terra. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della sicurezza, che lo hanno circondato. Ci sarebbero due morti: uno è l'attentatore, l'altro un partecipante al comizio, oltre a un ferito grave.

Secondo Sky News Uk, Trump è rimasto a terra per oltre un minuto, poi si è rialzato e ha mostrato il pugno chiuso. Subito però gli agenti della sicurezza lo hanno portato via dal palco. Dalle immagini che sono state diffuse finora, si vede Trump con il volto sanguinante, perché ferito all'orecchio destro.

Il New York Times informa che la sicurezza ha allontanato tutte le persone dal posto e ha dichiarato l'intero luogo "scena del crimine". Inoltre ci sono macchie di sangue sulle gradinate riservate al pubblico, quindi è possibile che siano stati colpiti alcuni dei partecipanti da proiettili vaganti. In effetti dai video si sentono alcuni spari anche dopo che Trump si è accovacciato a terra.

Alcuni partecipanti hanno raccontato al New York Times di aver visto gli agenti di pubblica sicurezza inseguire qualcuno nel lato sinistro delle gradinate della struttura che ospitava il comizio. Il portavoce di Trump, Steven Cheung, ha dichiarato: "Il presidente Trump ringrazia le forze dell’ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione durante questo atto atroce. Sta bene ed è in cura presso una struttura medica locale. Seguiranno maggiori dettagli".

La Casa Bianca ha informato la stampa che il presidente Joe Biden ha ricevuto un "briefing iniziale" sull’attacco alla manifestazione di Trump. Intanto è arrivato un elicottero che ha portato Trump a Pittsburgh, la città più grande vicina a dov'era il comizio.

Il procuratore distrettuale della contea di Butler ha confermato all'Associated Press che l'attentatore è morto e che un partecipante alla manifestazione è stato ucciso.