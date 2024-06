video suggerito

Elodie, una diva in copertina in topless con gli slip da 650 euro Elodie è la protagonista della copertina di Vanity Fair dove sfoggia un look topless e paio di slip: una rivendicazione femminista che riguarda il rapporto della cantante di scegliere sul proprio corpo contro l’indignazione generale della gente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Elodie | Foto Giampaolo Sgura per Vanity Fair

Per Elodie è davvero un momento d'oro. Soltanto nelle ultime settimane, la cantante ha calcato il red carpet di Cannes per la prima volta, ha lanciato il suo nuovo singolo per l'estate, Black Nirvana, seguito da una performance live per le strade di Milano, e ha annunciato il tour negli stadi. La cantante, infatti, si esibirà a San Siro e allo stadio Maradona di Napoli nel giugno del 2025. In un'intervista a Vanity Fair la pop star ha raccontato i suoi progetti per il futuro, tra sogni, amore e carriera e sulla copertina splende con un paio di slip e un collier esclusivo.

Elodie dea in slip a bordo piscina

Elodie è una dea sulla copertina di Vanity Fair: la cantante è nuda con indosso soltanto un collier di Chopard tempestato di smeraldi e un paio di slip gialli di Miu Miu. Si tratta di uno slip del brand italiano che viene venduto a 650 euro. Dentro al servizio, scattato dal fotografo Giampaolo Sgura, Elodie a bordo piscina con indosso un costume intero nero, modello Pirouette, del brand di costumi francesi Eres, che costa 495 euro. Ai piedi un paio di sandali Ferragamo con tacco e intrecciati sulla caviglia: una sorta di reinterpretazione dei tradizionali sandali alla schiava venduti a 1990 euro.

Elodie in Miu Miu | Foto Giampaolo Sgura per Vanity Fair

Come ha raccontato nel corso dell'intervista, Elodie è perfettamente a suo agio con il suo corpo, lanciando così un messaggio di fiducia e autostima: "La gente si indigna ancora perché mi spoglio. E allora io mi spoglio di più. Il corpo è mio e faccio quello che voglio". Un rivendicazione femminista, dunque, quella di scegliere uno slip che anche in passerella non è accompagnato da un top, per sottolineare il diritto di una donna a mostrare il proprio corpo senza per forza doverlo coprire secondo i canoni tradizionalmente accettati.

Elodie in Eres | Foto Giampaolo Sgura per Vanity Fair

Con lo styling di Alba Melendo, Elodie sembra quasi diva anni Venti mentre sfoggia un meraviglioso abito nero lungo di Pucci con un motivo a forma di cigno che copre tutta la silhouette del vestito a tunica: un capo davvero prezioso anche nel prezzo, visto che costa 8500 euro, abbinato a sandali Acquazzura e a un fiore che riprende i colori della fantasia dell'abito.

Elodie in Pucci | Foto Giampaolo Sgura per Vanity Fair

Completa il servizio di Vanity Fair un intero look firmato Schiaparelli: Elodie all'ombra di un albero sfoggia un look total black composto da un top con fascia incrociata e legato al collo abbinato a un paio di pantaloni neri con coulisse: costo totale dell'outfit 11.490 euro. Un servizio di copertina da vera diva della musica italiana.