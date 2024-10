Elisabetta Gregoraci: “Sono single, ho lasciato Giulio Fratini. Con Briatore mai allontanati davvero”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Elisabetta Gregoraci è tornata single. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, nella puntata del 10 ottobre, la showgirl ha confermato la fine della storia d'amore con Giulio Fratini. Era da tempo che circolava questo gossip sul loro conto e ora la diretta interessata ha voluto fare chiarezza. Poi ha parlato della sua vicinanza all'ex Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci conferma la fine dell'amore con Fratini

Nell'ultimo tempo erano diventate sempre più insistenti le voci di rottura tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, insieme da oltre un anno. A lanciare le prime indiscrezioni era stato Dagospia, parlando di "un'estate difficile" a Lampedusa per la coppia e di un rapporto ormai arrivato al capolinea. Ora la showgirl ha confermato la notizia, aggiungendo di essere stata lei a prendere la decisione: "Ora sono single perché ho fatto questa scelta".

Il rapporto con l'ex Flavio Briatore

Oltre alle indiscrezioni sulla fine dell'amore con Fratini, recentemente si sono fatte strada quelle su un presunto ritorno di fiamma con Briatore, ex marito di Gregoraci e padre di suo figlio Nathan Falco. "Tutti parlano di un ritorno di fiamma", ha detto Balivo alla showgirl sua ospite. Lei ha spiegato che in realtà non si sono mai allontanati davvero, anche per il bene della famiglia che hanno costruito insieme: "Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent'anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo. Non ci siamo mai allontanati davvero".