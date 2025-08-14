Chiara Frattesi in bikini: la fidanzata di Geolier col due pezzi “fruttato”

Chiara Frattesi trascorrerà l'estate assieme a Geolier: la seconda in coppia. L'influencer, sorella di Davide Frattesi il calciatore dell’Inter, sta insieme al cantante da circa un anno. Benché la storia sia stata ufficializzata a settembre 2024, loro si frequentavano già da alcuni mesi ed erano stati paparazzati insieme. Entrambi avevano chiuso da poco le rispettive relazioni: con Valeria D'Agostino e con Weston McKennie. Oggi vivono il loro amore alla luce del sole, anche con dediche social e foto di coppia, le ultime in occasione del compleanno di lei, festeggiato tre giorni fa. Oltre all'amore per il cantante napoletano, dal profilo social dell'influencer traspare anche tutta la sua passione per la moda. Vanta uno stile trendy e sensuale e uno sconfinato guardaroba di abiti di tendenza. La prima foto in bikini dell'estate 2025 è con un modello di tendenza quest'anno: quello con la stampa fruttata.

Lo stile di Chiara Frattesi

Chiara Frattesi è seguitissima sui social. Sembra voglia farsi strada nel mondo del giornalismo sportivo, ma ha alle spalle anche l'esperienza di modella. Ha partecipato al concorso di Miss Grand Prix 2018, appena 16enne, arrivando in finale. La sua è una bellezza prorompente che non passa inosservata anche se qualcuno ha messo in dubbio che sia tutto frutto di Madre Natura.

Ovviamente lei ha risposto a queste critiche in prima persona, chiarendo di non aver fatto ricorso a chirurgia estetica: "La cosa che più mi fa ridere e pensare, è che di rifatto non ho nulla (a parte delle punturine alle labbra) e invece devo leggere gente che mi dice che sono completamente rifatta. Con questi commenti mi state riempendo di complimenti e neanche lo sapete".

Sicuramente dedica molto tempo alla palestra, come testimonia anche sui social, dove trovano spazio anche la passione per i viaggi e per gli animali. Impossibile non notare i suoi look alla moda. Il suo è uno stile colorato, sensuale, femminile. Se negli outfit più casual e quotidiani lascia spazio alla semplicità intramontabile del denim, nelle serate di festa e nelle occasioni speciali predilige abiti aderenti, fascianti, che esaltano la silhouette e con maxi scollature.

Il bikini "alla frutta" di Chiara Frattesi

La prima foto in costume dell'estate 2025 di Chiara Frattesi è con un due pezzi che sta spopolando sulle spiagge. La stampa è decisamente estiva e "golosa". Reggiseno a triangolo e tanga, infatti, hanno i bordi rossi e sono decorati con delle fragoline all over. È una stampa gettonatissima quest'anno, su abbigliamento e accessori. È una fantasia che piace perché comunica allegria, è colorata, permette di giocare molto coi look, sia combinando elementi differenti che "spezzando" gli outfit apparentemente più minimal con qualcosa di più sbarazzino. Il bikini con le fragole è vitaminico, energico, divertente e conferma quanto la fidanzata di Geolier sia capace di cogliere le tendenze e farle proprie.