Le sorelle Hadid tornano a sfilare insieme: Gigi e Bella a Milano sono le muse “surreali” di Moschino Ieri sera a concludere la seconda giornata della Milano Fashion Week è stata la sfilata di Moschino, in occasione della quale le sorelle Hadid sono tornate in passerella fianco a fianco. Gigi e Bella hanno sfoggiato quattro diversi look irriverenti e iconici, dimostrando ancora una volta di essere le muse di Jeremy Scott.

A cura di Valeria Paglionico

Moschino è la Maison che ha chiuso la seconda giornata della Milano Fashion Week, ieri sera ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2022-23, mandando in passerella un mondo elegante e opulento ma allo stesso tempo incredibilmente surreale. Tra le protagoniste dello show irriverente e chic non potevano mancare le sorelle Hadid, da anni tra le muse del direttore creativo Jeremy Scott. Dopo aver posato nude in versione dee per Donatella Versace, Gigi e Bella sono tornate a lavorare fianco a fianco. Questa volta hanno sfilato, facendo trionfare non solo il glamour ma anche la sorellanza sul catwalk.

Il mondo surreale in stile kubrickiano di Moschino

Per la collezione Autunno/Inverno 2022-23 Jeremy Scott ha riprodotto in passerella una casa ben arredata, uno spazio opulento ed elegante che intende simboleggiare la sua raffinatezza. Lo stilista non ha dimenticato di aggiungere un tocco surreale e irriverente, dando vita a una linea dalla dimensione familiare ma al limite del kubrickiano. Ha viaggiato negli archivi di Moschino, per la precisione si è ispirato alle creazioni del 1989-90 firmate da Franco Moschino, il primo a introdurre tra i pezzi iconici della Maison delle spille a forma di posate e manopole di rubinetti sugli abiti.

Gigi Hadid sfila per Moschino

Gli orologi a pendolo sono diventati appariscenti copricapi, i lampadari di cristalli orecchini, i vassoi d'argento dei crop top, le spalliere dei divani di velluto sono state trasformate in audaci colletti. Si potrebbe continuare con i comò in stile Luigi XIV usati come cappotti, i manici cimelio come bottoni e l'abito arpa: la raffinatezza si fonde alla provocazione nelle stanze di un'immaginaria casa Moschino. La sfilata si è conclusa con Jeremy Scott arrivato sul catwalk vestito da astronauta: la sua sfilata potrebbe essere rinominata "2001: Opulenza nello Spazio", una proiezione di un desiderio collettivo allo stesso tempo reale e fittizio.

Bella Hadid sulla passerella A/I 2022–23 di Moschino

Gigi e Bella Hadid sfilano per Moschino

Gigi e Bella Hadid sono tra le modelle più famose e desiderate al mondo e non potevano mancare alla Milano Fashion Week. Ieri sera hanno sfilato insieme per Moschino, sfoggiando quattro dei look simbolo della collezione. La prima ad arrivare sul catwalk è stata Bella con un abito nero dai dettagli barocchi in total gold, coordinato a un paio di décolleté gioiello ispirati allo stesso stile all'insegna dell'opulenza. Gigi è stata trasformata in un "violino" con un vestito tabacco con i fianchi esagerati e dei pomelli gold sul corpetto strapless. A completare l'outfit, orecchini pendenti a forma di chiave e gli stessi décolleté gioiello della sorella.

Bella Hadid in versione Maleficent

La seconda uscita delle due è stata invece in versione mondana: Bella ha sfoggiato un maxi dress nero dalla silhouette sinuosa con dettagli alla Maleficent sia sulla scollatura che sui guanti alti fino alla spalla. Gigi ha chiuso la sfilata come una "natura morta" dorata indossando un lungo abito total gold con guanti ricoperti di foglie gioiello e un pomposo strascico di tulle crema. Ancora una volta, dunque, hanno impersonificato gli opposti: la luce e le tenebre, il bene e il male, il nero e l'oro, il tutto senza rinunciare al tocco irriverente di Jeremy Scott.