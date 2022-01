Il principe Nikolai di Danimarca sfila a Parigi: in passerella con il cappotto-mantello rosa Il nipote della Regina Margherita II oggi ha 22 anni ed è un modello di professione: ha lavorato per Burberry e Dior.

A cura di Beatrice Manca

Nikolai di Danimarca alla sfilata Rains

La Parigi Fashion Week Uomo è entrata nel vivo e, tra pubblico e passerelle, sono moltissime le star presenti. Attori, cantanti, top model come Laetita Casta e perfino… un principe. Sulla passerella di Rains infatti ha sfilato il principe Nikolai di Danimarca: il nipote della Regina Margherita II oggi ha 22 anni ed è un modello di professione. Ha lavorato con Burberry e Dior, e ora torna alla Paris Fashion Week con un particolare look che ricorda un "mantello".

Chi è Nikolai di Danimarca, principe e modello

Classe 1999, occhi verdi e fisico slanciato, il principe Nikolai ha conquistato la moda. Figlio del principeGioacchino di Danimarca e di Alexandra di Frederiksborg, Nikolai è settimo in linea di successione al trono di Danimarca: è un principe, sì, ma è libero dagli obblighi isitiuzionali e ha potuto costruirsi una carriera nel settore che lo appassionava di più, la moda. Ha sfilato per Burberry e per Dior, e oggi è sotto contratto con l'agenzia Denmark’s Scoops Models.

Nikolai di Danimarca

La sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Rains

Il principe Nikolai è stato scelto nel cast della filata di Rains, un brand specializzato in impermeabili e abbigliamento outerwear che quest'anno debutta alla Paris Fashion Week. In passerella sono apparsi piumini e completi in tessuto tecnico dai colori accesi, verde fluo, rosa o verde bosco. Per il principe è stato scelto un look d'eccezione: un maxipiumino rosa portato aperto come un mantello su un outfit total black.

Il principe Nikolai sfila per Rains

Un capo contemporaneo e regale al tempo stesso, per una nuova generazione di teste coronate. Nikolai infatti non è l'unico royals delle passerelle: da Kitty Spencer a Amelia Windsor, anche la famiglia reale britannica conta diverse modelle nell'albero genealogico. Sarà il fascino del sangue blu?