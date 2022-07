Mahmood segue il trend dei look oversize: la t-shirt crop lascia i boxer in vista Mahmood continua a spopolare col suo stile e lo ha dimostrato durante il concerto di Taormina. Ha seguito il trend dei look oversize ma ha scoperto l’ombelico con crop top e pantaloni a vita bassa che hanno lasciato i boxer in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è tra gli artisti più desiderati del momento: dopo aver vinto per la seconda volta il Festival di Sanremo con Brividi, il brano realizzato in coppia con Blanco, ha dato il via al tour europeo, incantando il pubblico col suo talento e col suo stile. Oltre a essere un cantante di successo, è anche un'icona fashion che se ne frega delle etichette e degli stereotipi ed è per questo che non ha paura di osare tra look genderless e accessori sopra le righe. Jeans che si trasformano, passamontagna, completi scintillanti: ogni volta che appare sul palco riesce sempre a sorprendere tutti con la sua audacia. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, ha messo in mostra l'ombelico (e i boxer) con jeans a vita bassa e t-shirt crop.

Il look di Mahmood al concerto di Taormina

Il 2022 sembra essere l'anno di Mahmood e non solo perché ha vinto Sanremo: dopo aver girato l'Europa col Ghettolimpo tour, ha annunciato che presto arriverà su Prime Video con un documentario tutto suo. Lo avevamo lasciato col gilet coi cigni nel post condiviso sul profilo ufficiale della piattaforma di streaming, oggi lo ritroviamo ancora una volta sul palco in una versione super trendy. Da sempre il cantante ha la passione per i look oversize ma è per il recente concerto di Taormina che ha dato il meglio di sé. Sotto consiglio della stylist Susanna Ausoni, si è rivolto al brand Willy Chavarria, che ha firmato il suo outfit con jeans larghi a vita bassissima, maxi camicia rossa a maniche corte e t-shirt crop decorata con la scritta Usa al contrario.

Mahmood in Willy Chavarria

Boxer che escono dai pantaloni: è il nuovo trend?

Non è la prima volta che Mahmood declina la moda della t-shirt crop in chiave maschile, lo aveva già fatto qualche settimana fa, ma ora, oltre a lasciare l'ombelico in vista, ha anche messo in bella mostra i suoi boxer bianchi, un modello classico e oversize in cotone total white. Riuscirà a lanciare una tendenza simile a quella femminile dei tanga che escono dai pantaloni? L'unica cosa certa è che il cantante di Brividi non ne sbaglia un colpo in fatto di stile e riesce a "dettare legge" a livello europeo. Quale sarà il prossimo outfit all'ultima moda che sfoggerà sul palco?