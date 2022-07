Mahmood arriva su Prime Video: con i cigni sul gilet lancia il suo primo documentario Mahmood ha raggiunto un nuovo ed esclusivo traguardo: nel 2023 arriverà su Amazon Prime Video con un documentario tutto suo. Per dare l’annuncio sui social ha dato il meglio di lui in fatto di stile, apparendo super originale con un gilet coi cigni.

Mahmood è tra gli artisti più richiesti del momento: dopo aver vinto per la seconda volta il Festival di Sanremo con Brividi, il brano realizzato in coppia con Blanco, ha dato il via a un fortunatissimo tour europeo, facendosi conoscere ovunque per talento e stile. Sul palco ha spaziato tra completi scintillanti, gonne total white abbinate a passamontagna, jeans "traformabili", dando prova di non avere rivali quando si parla di look all'ultima moda. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora ma la cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che avrebbe lanciato un documentario tutto suo: ecco l'originale look "cigno" scelto per l'annuncio.

Il docu-film di Mahmood

Nelle ultime ore Mahmood è comparso "a sorpresa" sul profilo social di Amazon Prime Video" e il motivo è molto semplice: il prossimo anno sulla piattaforma di streaming verrà rilasciato un documentario dedicato al lui. Stando alle recenti indiscrezioni, dovrebbe intitolarsi Mahmood, Ja ti la Crediasa Crasa, ovvero Mahmood, non te lo saresti aspettato (in sardo), ed è un progetto che sta molto a cuore al cantate. È diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci, prodotto da Red Carpet ed è dedicato al Ghettolimpo tour europeo. Mahmood è stato seguito dalle telecamere durante le singole tappe e non ha esitato a parlare del profondo rapporto con le persone a lui più care, dai familiari agli amici, fino ad arrivare ai collaboratori. Insomma, il film sarà un vero e proprio viaggio interiore con le sue hit a fare da sottofondo.

I maglioni–cigno di JW Anderson

Il look di Mahmood per il lancio del documentario

Per dare un annuncio tanto importante Mahmood poteva mai rinunciare allo stile glamour? Assolutamente no. Dopo aver spopolato tra t-shirt crop e sandali granchio, ora ha anticipato la moda invernale con un originale gilet di lana. Si tratta di un pull smanicato in total black ma decorato con i visi di due cigni, uno sulla spalla, l'altro sul fianco. A firmare il capo è stata la Maison JW Anderson, che ha già dato delle piccole anteprime della collezione-cigno sui social (arriverà sul mercato nella prossima stagione autunnale). Per completare il tutto il cantante ha scelto un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile anni '90, ovvero con le lenti rettangolari, e un piercing a cerchietto con una stellina pendente all'orecchio sinistro. Non si è forse riconfermato un vero e proprio re di stile?