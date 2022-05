Damiano dei Maneskin mette in mostra l’ombelico: segue il trend della T-shirt crop per l’estate La moda di questa estate è la pancia scoperta, per tutti. Dopo Mahmood, anche Damiano dei Maneskin ha indossato la T-shirt crop.

A cura di Giusy Dente

Per i Maneskin non è la prima volta al Jimmy Fallon Show. La band, ormai lanciatissima negli States, ha conquistato anche pubblico e tv americani. Lo scorso 27 ottobre sono stati ospiti del programma della Nbc, che nella sua lunga storia ha invitato pochissimi italiani. Sono stati negli studi, prima della rock band, solo nomi del calibro di Andrea Bocelli, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Roberto Benigni, Raffaella Carrà e pochi altri. A novembre Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono poi stati ospiti del salotto di Ellen DeGeneres, altro show televisivo popolarissimo in America. Ormai il loro successo oltreoceano è innegabile e lo hanno confermato tornando ancora da Jimmy Fallon; ma prima dell'esibizione Damiano ha mostrato il suo look ‘da camerino'.

Il trend del momento è mostrare l'ombelico

Per questa primavera-estate l'imperativo categorico in fatto di stile è solo uno: lasciare l'ombelico in mostra. Spopolano i crop top, le T-shirt cortissime e anche le camicie crop. Su quest'ultimo fronte, la prima a lanciare la moda è stata Zendaya alla recente cerimonia degli Oscar e l'ha seguita a ruota Ilary Blasi in una puntata de L'Isola dei Famosi. Ma attenzione: la moda della pancia scoperta non riguarda solo le donne.

Lo ha ben dimostrato Mahmood, che a poche ore dal concerto milanese ha sfoggiato sui social una T-shirt crop personalizzata, lanciando così il trend del micro top da uomo. Il cantante è sicuramente uno che non ha paura di osare e di andare fuori gli schemi tradizionali. Lo abbiamo visto anche indossare la gonna, in quanto icona di uno stile nel vestire che rifiuta ogni categoria: originale, libero e genderless.

Anche Damiano con la pancia scoperta

Non si può parlare di icone genderless senza menzionare anche Damiano David dei Maneskin. Il frontman della band, così come tutti i membri del gruppo, da sempre predilige uno stile lontano da convenzioni e stereotipi. Tutti e quattro indossano ciò in cui si riconoscono, ciò che li fa sentire a proprio agio, senza il bisogno di piacere a tutti i costi o accontentare il pubblico. Victoria da tempo ha smesso di adeguarsi alle aspettative altrui, una gabbia in cui è rimasta chiusa molto tempo: oggi è se stessa e basta, tanto con una gonna quanto con un paio di pantaloni. E lo stesso vale per Damiano, che in questi anni le ha sperimentate davvero tutte: lo abbiamo visto col body di paillettes a Sanremo, coi tacchi a spillo e in tantissime vesti glamour genderless. L'ultimo look arriva dritto da un camerino. Come spesso fa ha condiviso sui social qualche momento con follower e fan. Ecco quindi anche lui con la T-shirt crop che lascia pancia e ombelico bene in vista: e c'è da dire anche i tanti tatuaggi nel suo caso.