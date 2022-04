Moda primavera 2022, magliette e camicie si portano corte: come indossare i crop top I crop top tornano protagonisti delle tendenze di primavera: da Miu Miu a Chanel, da Versace a Etro, le passerelle suggeriscono gli outfit e gli abbinamenti di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Emilio Pucci, Tom Ford, AndreAdamo

O si amano o si odiano: in ogni caso, sono tornati protagonisti delle tendenze primaverili. Parliamo dei crop top, che da qualche stagione hanno invaso il guardaroba, tra gioie e dolori delle fashion victims. Da Miu Miu a Fendi, da Versace a Chanel fino a Emilio Pucci e Philosophy di Lorenzo Serafini: non c'è brand che non abbia incluso un crop top o una crop shirt nelle collezioni moda Primavera/Estate 2022. Se pensate che una maglietta o una camicia corta fino alle costole si possa portare solo durante l'adolescenza, ricredetevi: con i giusti modelli e i giusti abbinamenti i crop top possono essere un insospettabile alleato dei look primaverili.

Come indossare i crop top in primavera

Per le sue dimensioni così "mini" il crop top viene considerato un capo prettamente estivo: le passerelle però ci invitano a sfoggiarlo già adesso, nelle prime giornate di sole primaverili, con qualche abbinamento "furbo". La camicia crop è perfetta sotto al blazer o alla giacca dal taglio maschile seguendo l'esempio di Miu Miu. L'alternativa per il tempo libero? Un maxi cardigan colorato o un blazer in pelle.

Crop shirt e blazer, Miu Miu

Le gonne e i pantaloni da abbinare ai crop top

L'abbinamento più facile per il crop top, in ogni occasione è con i pantaloni a vita alta: il modello palazzo, per esempio, è perfetto sotto una blusa corta o un top basic, mentre jeans e pantaloni cargo dall'appeal più street sposano i top effetto uncinetto, ricamati o con perline.

Crop top e pantaloni a vita alta, Giambattista Valli

Dura lex, sed lex: quest'anno le passerelle sono tutte d'accordo nel proporre la formula "crop top + jeans a vita bassa". La pancia scoperta degli anni Duemila sta tornando di moda: il modo più glamour di seguire il trend è con i completi coordinati, come quelli proposti da Etro e DROMe.

DROMe Resort

Il crop top può diventare un alleato per look eleganti e sofisticati, a patto di giocare bene con le lunghezze: l'abbinamento da provare è con la gonna a tubino, il modello più trendy della primavera 2022, avendo cura di sceglierla nella stessa nuance.

Crop top e gonna a matita, Michael Kors Collection

Calibrando bene la vita alta della vita alta e del top si lasciano scoperti pochi centimetri di pelle all'altezza delle costole, per un risultato super chic. In qualsiasi variante di colore, di materiale o di stile, il crop top è il must have di stagione: come dare torto a Chiara Ferragni, che li sfoggia in ogni occasione?