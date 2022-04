Addio chiodo: il blazer in pelle è la giacca perfetta per la primavera 2022 Aspettate a fare il cambio di stagione: il blazer in pelle ci farà compagnia anche quest’estate, come dimostrano le sfilate di Miu Miu, Acne Studios e Tod’s. Ecco come abbinare la giacca in pelle in primavera.

A cura di Beatrice Manca

in senso antiorario: Oltre, GCDS, Vegas Baby, Stradivarius. Al centro look Acne Studios

C'era una volta il chiodo, l'iconica giacca di pelle con le impunture metallizzate. Dagli anni Cinquanta a oggi il Perfecto (questo il nome ufficiale) non ha mai smesso di far tendenza, ma ora è il momento di metterlo da parte: a spopolare ora sono i blazer in pelle e giacche morbide e fluide, più grunge e contemporanee. Aspettate a fare il cambio di stagione: il blazer in pelle, protagonista delle tendenze invernali, resterà al nostro fianco per la primavera. Da Acne Studios a Miu Miu, la giacca in pelle domina le passerelle Primavera/Estate 2022 in inedite versioni: ecco i look a cui ispirarsi e gli abbinamenti da copiare.

Il blazer in pelle è il must have di primavera

Se anche Miuccia Prada ha disegnato la sua prima giacca in pelle per la sfilata Prada Primavera/Estate 2022 non ci sono più dubbi: l'investimento da fare ora è una giacca in pelle dal taglio oversize e sartoriale. Molti brand hanno introdotto nelle loro collezioni l'ecopelle, per venire incontro a tutti i clienti: l'importante è controllare bene le etichette e investire su buoni materiali, perché la giacca in pelle è un capo fatto per durare negli anni.

Acne Studios

Il colore di tendenza è solo uno: il nero, con poche eccezioni dal caramello al cuoio. Da Acne Studios a Prada, la giacca in pelle domina i look primaverili in versione grunge o sofisticata. GCDS e Philosophy di Lorenzo Serafini lo modellano come un blazer, con spalle rinforzate e bottoni al posto della zip, mentre DROMe fa sfilare veri e propri tailleur in pelle, audaci e rock.

DROMe Resort

Come abbinare la giacca in pelle per la primavera 2022

La giacca in pelle è l'alleato ideale per la mezza stagione, quando il tempo fa i capricci e improvvisamente diventa troppo caldo o troppo freddo. Resiste alla pioggia, ha una pesantezza giusta per la primavera e soprattutto si abbina a tutto: provatelo con un abito floreale o uno slip dress, per un contrasto rock sia di giorno che di sera.

Ermanno Scervino Resort 2022

L'abbinamento con la A maiuscola resta uno: jeans e t-shirt bianca, o semplice un crop top. Ma sono i contrasti a renderlo glamour: con la minigonna, come propone Miu Miu, o con gli shorts. Il blazer di pelle diventa protagonista assoluto sulle passerelle di Tod's e Acne Studios e viene indossato come un abito, con le gambe nude e gli anfibi.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Ma scegliendo una giacca dal taglio sartoriale si può abbinare a un catsuit o portarla con i pantaloni senza camicia sotto, in una rivisitazione sensuale del classico completo. Impossibile non averne una nell'armadio: in inverno o in estate, la giacca in pelle è il fondo fiduciario del guardaroba!