La passione di Julia Fox per le scarpe estreme, da quelle fatte coi capelli a quelle col tacco scultura Istrionica e amante dei look provocatori, Julia Fox è appassionata di scarpe: da quelle scultura a quelle fatte di capelli, l’attrice ama giocare con le forme e le texture. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Julia Fox

Julia Fox non smette mai di stupire con i suoi outfit irriverenti. L'attrice e scrittrice, che da sempre ama provocare con i suoi look, ha recentemente postato uno scatto che la vede indossare uno dei suoi capi preferiti: le scarpe scultura. In una delle ultime fotografie, Fox ha indossato un paio di scarpe nere in pelle lucide senza tacco e con maxi plateau con stringhe sul collo del piede. Per Julia Fox le scarpe sono sempre state non solo delle semplici calzature ma dei pezzi per completare i puzzle che sono i suoi look, attraverso i quali interpreta molteplici personaggi.

Le scarpe scultura di Julia Fox

Julia Fox ha recentemente partecipato a un'esibizione a Melbourne, in Australia, dove ha ricreato la celebre scena di American Beauty che vede protagonista Mena Suvari immersa in un tappeto di fiori rossi. La modella ha preso parte a "Flower Obsession" dell'artista giapponese Yayoi Kasuma. Ieri Fox ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono a bordo piscina con una cascata di capelli ricci, un bikini, un paio di shorts a righe e le classiche scarpe scultura senza tacco.

Julia Fox

Pochi mesi fa, Julia Fox aveva stupito per le scarpe che aveva indossato alla première del suo show OMG Fashun al The Marriott Hotel di New York: in quell'occasione, l'attrice aveva indossato un paio di scarpe fatte interamente di capelli biondi, che fuoruscivano dai suoi sabot, en pendant con il biondo platino della sua chioma.

Julia Fox con le scarpe di capelli