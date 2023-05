Julia Fox è la più audace di Cannes 2023: sfila con la corazza trasparente sul seno nudo Julia Fox, regina delle provocazioni, ha sfilato a Cannes con un audace nude look: maxi gonna e una sorta di “corazza” trasparente indossata a seno nudo.

A cura di Giusy Dente

Va a Julia Fox il titolo di celebrity più audace del Festival di Cannes 2023. L'attrice ha preso parte a un evento targato The Art of Elysium domenica sera: è un'organizzazione fondata nel 1997 che incentiva l'arte e sostiene artisti in crisi, alle prese con difficili sfide della vita come malattia, perdita del lavoro e della casa, reclusione. Come sempre, ha puntato sull'effetto sorpresa.

La 33enne, infatti, non è affatto nuova ai look stravaganti ed "esagerati", sia in occasione di eventi importanti che nella vita di tutti i giorni. L'abbiamo vista passeggiare per le strade di Los Angeles coperta solo di pezzi di plastica, ma anche fare la spesa in mutande e reggiseno. Agli Oscar 2022 ha sfoggiato un abito in pelle con una mano all'altezza del collo, che simulava uno strangolamento. Stavolta ha stupito tutti con un candido nude look che lasciava davvero poco spazio all'immaginazione.

La nuova provocazione di Julia Fox

Per la festa Paradis, la modella ha puntato su un look total white. Al gala organizzato in onore del 25esimo anniversario di Art of Elysium Julia Fox ha indossato un corsetto di Cameron Hancock abbinato a una maxi gonna del brand emergente Sang Studio, con doppio strato a palloncino. Ha indossato il top completamente trasparente a seno nudo e coi capezzoli in vista, all'insegna del "free the nipple". La forma della "corazza" plastificata era quella di una sorta di blocco di ghiaccio trasaprente, semi sciolto sui seni. Ha completato il look con gioielli tempestati di diamanti.