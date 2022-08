Julia Fox coperta solo da pezzi di plastica: la passeggiata in città diventa una provocazione Julia Fox, ex fidanzata di Kanye West, è tornata: le foto in cui cammina per le strade di Los Angeles con fogli di latex addosso sono già virali.

La storia con Kanye West è ormai definitivamente archiviata, ma Julia Fox continua a far parlare di sé per i suoi look sempre spinti all'eccesso. Dopo l'eyeliner marcato sugli occhi e la spesa al supermercato in mutande e reggiseno, la modella torna alla carica: è stata fotografata mentre cammina per le strade di Los Angeles con un intricato outfit composto da latex nero e anelli di metallo. Top e gonna erano ridotti al minimo e, prevedibilmente, non sono mancate le critiche.

L'outfit in latex di Julia Fox

L'attrice e modella statunitense Julia Fox sa sempre come far parlare di sé: dal trucco bistrato alle sopracciglia cancellate, fino agli outfit estremi regolarmente catturati dai paparazzi. Ogni uscita pubblica è una sfilata o una performance, inclusa l'ultima: Fox è stata vista passeggiare per le strade di Los Angeles con un top e una gonna in latex modellati direttamente sul corpo, come pochi brandelli strappati tenuti insieme da anelli metallici. Il complicato drappeggio lasciava scoperta la maggior parte del corpo, specialmente fianchi e seno. Il look potrebbe essere una sua creazione e, anche se ha ricevuto più critiche che elogi, ha raggiunto il suo scopo: la stampa internazionale ha decretato il ritorno definitivo di Julia Fox sulla scena fashion.

Julia Fox con le scarpe trasparenti griffate

Secondo Page Six l'attrice era uscita "per delle commissioni": ci immaginiamo già la comodità di questo look in coda alle Poste o in lavanderia. Provocare sì, ma senza rinunciare al lusso: l'outfit di Julia Fox era completato da una borsetta argentata di Balenciaga e da un paio di tacchi a spillo trasparenti di un brand italiano.

Le scarpe di Julia Fox sono firmate Le Silla

Fox ha indossato un paio di pump Le Silla, precisamente il modello Petalo, in plexi fumé: si possono acquistare sul sito al prezzo di 637 euro. N.B.: scarpe e borsa stanno benissimo anche con un semplice paio di jeans!