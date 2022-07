Magliette da 200 euro in cestoni di plastica: il negozio provocazione di Yeezy Gap e Balenciaga La collaborazione Yeezy Gap Engineered by Balenciaga è arrivata nei negozi, ma non come i fan si aspettavano: anziché essere piegati sugli scaffali i capi erano stati gettati alla rinfusa in sacchi neri.

A cura di Beatrice Manca

foto di @yeezymafia

Immaginate la scena: aspettate per mesi la felpa cult del momento, fate la fila fuori per l'arrivo in negozio e, una volta varcato l'ingresso del negozio, trovate gli abiti gettati alla rinfusa dentro sacchi di plastica anziché piegati ordinatamente sugli scaffali. Questo è quello che è successo durante il lancio di Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, la collaborazione cult del 2022 che ha riunito lo stilista Demna Gvasalia, il rapper e designer Ye (Kanye West) e il colosso americano Gap. L'arrivo della collezione nei negozi ha lasciato tutti a bocca aperta, dimostrando ancora una volta l'originalità dei due creativi.

Yeezy Gap è arrivata nei negozi

Le aspettative per la collaborazione erano alle stelle: il lancio fisico è avvenuto in uno store di Gap a New York, precisamente a Times Square. Il pop up store è rimasto aperto per dodici ore esatte, dalle ore 10 e le 22: le code di fan e collezionisti, come previsto, sono state interminabili. All'ingresso nel negozio però i fan hanno avuto una sorpresa: gli abiti e gli accessori erano accatastati in enormi ceste nere in plastica.

Il lancio di Yeezy Gap Engenireed by Balenciaga

Una strategia che, in apparenza, violava ogni buona regola di marketing: i capi non erano né esposti né ordinati, bisognava letteralmente pescarli dai sacchi. Una critica alla società dei consumi? Una ribellione al mondo patinato della moda? Qualunque sia la spiegazione, le foto del lancio sono diventate virali: risultato raggiunto, ancora una volta.

Il lancio della collezione ripreso dall’account @yeezymafia

Quanto costano t-shirt e felpe Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

A parte i pochi fortunati che sono riusciti a entrare nello store di New York, gli altri dovranno "accontentarsi" di fare shopping online. Quanto costano gli ambiti pezzi della collezione? Si parte da 150 euro per una t-shirt (200 per quelle in pile) fino ad arrivare ai 400 euro dei pullover. I prezzi delle felpe variano tra i 230 e i 290 euro. La collezione è composta da capi casual nei toni del grigio e del nero. La collaborazione è stata accompagnata anche da un videogame: scommettiamo che i capi andranno sold out nel giro di poche ore?