Chiara Ferragni coperta solo da fili di cristalli: la nuova provocazione con il look nudo Chiara Ferragni è tornata a provocare i fan: niente topless o foto nuda, questa volta ha sorpreso tutti con un look che lascia poco spazio all’immaginazione. Ha coperto la silhouette solo con fili di cristalli, lasciando intravedere lato b e capezzoli.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è ormai diventata la regina delle provocazioni e, sarà perché vuole mettere a tacere gli haters che non credono che il suo modo di vestire sia "adeguato" a una mamma o perché semplicemente non ha paura di osare, ma la cosa certa è che riesce sempre a distinguersi per audacia. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora: niente topless con le ciliegie sui capezzoli o foto di nudo, questa volta ha puntato su un outfit che ha lasciato pochissimo spazio all'immaginazione. Tra un top con dei fili di cristalli scintillanti e un pantalone completamente strappato, ha fatto trionfare la sensualità: ecco chi ha firmato l'outfit destinato a diventare il più sexy dell'estate.

Chi ha firmato il look nude di Chiara Ferragni

L'avevamo lasciata con gli stivali a punta total pink durante la doppia uscita di coppia con Paola Di Benedetto e Rkomi e ora ritroviamo Chiara Ferragni in una versione super provocante. Si è affidata al brand Ludovic de Saint Sernin, che ha firmato per lei un outfit all'insegna della sensualità. Il top ha le spalline sottili, delle stringhe sulla schiena ed è realizzato solo con fili di cristallo che lasciano intravedere i capezzoli. Il pantalone, invece, è completamente strappato, fatta eccezione per l'abbottonatura e per le stringhe che sostituiscono la zip. Chi è che prima della Ferragni aveva indossato gli stessi jeans? Kim Kardashian, anche se aveva preferito abbinarli a un bustier pitonato.

Chiara Ferragni in Ludovic de Saint Sernin

Chiara Ferragni contro gli haters

Per completare il tutto Chiara ha scelto dei sandali gioiello col tacco a spillo e dei gioielli di diamanti, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per un effetto metallico decisamente d'impatto. Per i capelli, invece, ha puntato sulla piega liscia effetto liquid hair. Nella didascalia ha mostrato tutta la sua ironia scrivendo: "POV: io che mi guardo le spalle dagli haters". A farle seguito con un commento ancora più esilarante è stato Fedez, che al motto di "POV: io che inciampo sulle scale" ha preso scherzosamente in giro la moglie per la posa assunta per il servizio fotografico. Insomma, ancora una volta i Ferragnez hanno dimostrato di non prendersi troppo sul serio nonostante il successo: sono una famiglia assolutamente "normale" che non ha paura di mettere in mostra la sua semplicità.