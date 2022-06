Chiara Ferragni nuda con i bracciali preziosi: con le bolle di sapone evita la censura social Chiara Ferragni è tornata a provocare i fan, lo ha fatto con una foto iper provocante nella quale posa completamente nuda ma con i bracciali di lusso. Come ha evitato la censura social? Coprendo le parti intime con delle bolle di sapone.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta raggiungendo un successo dopo l'altro: ha fondato un vero e proprio impero fashion che porta il suo nome, è l'imprenditrice digitale più famosa al mondo e nelle ultime ore ha annunciato anche che sarà tra le co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. È inoltre una paladina femminista e sui social non esita a portare avanti la sua battaglia contro i tabù e le disparità di genere. Ama provocare i fan e gli haters con degli scatti iper sensuali, dando prova del fatto che una donna può essere "contemporaneamente" manager, mamma e icona di bellezza. Di recente lo ha fatto ancora: ha lasciato libero sfogo alla sua femminilità posando completamente nuda.

La nuova provocazione di Chiara Ferragni

Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni ha lasciato senza parole i followers con una foto in topless con delle ciliegie sui capezzoli, oggi, dopo aver continuato a sedurre con l'abito guêpiere, è tornata a posare senza veli. Questa volta non ci sono neppure gli slip, si è lasciata immortalare completamente nuda mentre fa il bagno. Guarda dritto in camera con sicurezza, ha un bicchiere di vino tra le mani e sul corpo solo delle bolle di sapone, posizionate ad hoc su seno e parti intime, così da evitare la censura di Instagram. Nella didascalia ha poi scritto: "This is the mood", facendo probabilmente riferimento al fatto che in un momento di total relax non potrebbe sentirsi più provocante.

Quanto costano i bracciali di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non ha indossato neppure un capo d'abbigliamento nello scatto postato nelle ultime ore sui social ma, nonostante ciò, non ha rinunciato ai gioielli preziosi. Oltre alle collane d'oro con le croci pendenti (uno dei must-have del momento), a spiccare sono i bracciali. Si tratta degli iconici Love Bracelet di Cartier: ne ha quattro, due sono sottili, due più doppi, e sono tutti total gold. Il loro prezzo? 4.650 euro ogni modello modello piccolo, 7.200 euro ogni modello grande. Insomma, Chiara ha "decorato" uno solo dei suoi polsi con oltre 23.000 euro di gioielli (anche se la cifra è ancora più elevata, visto che porta anche altri bracciali scintillanti e preziosi).