Chiara Ferragni lancia l’abito guêpière: la lingerie si indossa per uscire (ma con i copricapezzoli) Chiara Ferragni ha dimostrato ancora una volta di essere la regina delle provocazioni: ha indossato un abito nude che sembra essere una guêpière. Così facendo ha lanciato il trend più audace dell’estate: la lingerie si indossa anche per uscire.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la donna più desiderata del momento: da semplice fashion blogger è riuscita a diventare imprenditrice capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. È influencer, lancia tendenze e ha costruito un vero e proprio impero che porta il suo nome. Nelle ultime ore, inoltre, ha raggiunto un nuovo traguardo: sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, affiancherà Amadeus nella prima e nell'ultima serata. Poche ore prima di rientrare a Milano per dare il grande annuncio, ha però passato qualche giornata a Siviglia per prendere parte alla sfilata P/E 2023 di Dior e ne ha approfittato per lanciare un look super audace che si rivelerà perfetto per riempire di sensualità la propria estate.

Chi ha firmato l'abito guêpière di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non è nuova alle provocazioni e durante il suo soggiorno spagnolo è riuscita a dare il meglio di lei. Dopo aver posato in topless con delle ciliegie sui capezzoli, ha anche lanciato il trend più sensuale dell'estate: l'abito guêpière. Si tratta di un tubino nude dalle trasparenze audaci, un modello aderente con le spalline sottili, il reggiseno in vista e dei fili di pizzo che cadono sulle gambe, dando l'idea di essere veri e propri reggicalze.

Chiara Ferragni in Gucci

Il capo è firmato Gucci, fa parte della collezione Love Parade e sembra essere "uscito dalla camera da letto". Così facendo Chiara ha dimostrato che il trend dell'estate è quello di indossare i vestiti che sembrano lingerie per uscire.

Gucci Love Parade

Chiara Ferragni lascia l'intimo in vista

L'influencer ha poi completato l'outfit con dei sandali di pelle nera accollati e con la maxi zeppa (sempre di Gucci) e con delle collanine sottili decorate con delle croci pendenti. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il tessuto leggerissimo e trasparente dell'abito nude lasciava intravedere l'intimo, dal tanga micro e sgambato in tinta ai copricapezzoli neri a forma di stella (ormai diventati il simbolo della Maison fiorentina). Insomma, la Ferragni è ormai la regina delle provocazioni: sull'ambito palco di Sanremo punterà sull'eleganza senza tempo o continuerà a osare ma senza mai essere eccessiva o volgare?