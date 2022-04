Kim Kardashian osa con i jeans completamente strappati: gambe e lato b sono coperti solo da frange Kim Kardashian è tornata a osare con un look all’insegna della sensualità. Niente più tutine seconda pelle, questa volta ha indossato un paio di jeans completamente strappati, lasciando in bella vista sia gambe che lato b.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian ha più volte dimostrato di essere la regina delle provocazioni ma è nelle ultime ore che ha davvero lasciato senza parole i fan. Da qualche tempo a questa parte sfoggia solo tutine aderentissime e accollate firmate Balenciaga e, sebbene le fascino le forme "esplosive", non lasciano neppure un lembo di pelle nudo. Ora però le cose sono cambiate e ha pensato bene di osare con un look che lascia pochissimo spazio all'immaginazione: ecco chi ha firmato i suoi nuovi jeans completamente strappati.

Chi ha firmato i jeans strappati di Kim Kardashian

Al motto di "Talk less and say more", ovvero "Parla meno e dici di più", Kim Kardashian ha mostrato il suo nuovo look sensuale e audace sui social. Sono stati soprattutto i jeans ad attirare l'attenzione dei followers: si tratta di un modello a vita alta lungo fin sopra ai piedi, la cui particolarità sta nel fatto che è completamente strappato, sia sulle gambe che sul lato b. L'unico lembo di tessuto che si intravede attraverso i dettagli nude? Quelli con cui sono state create le tasche. A firmare l'insolito capo è stato il brand Saint Sernin, che lo ha lanciato nella collezione Primavera/Estate 2022, proponendolo come un capo genderless.

Kim Kardashian indossa jeans Saint Sernin, corsetto No Sesso

Kim Kardashian col bustier pitonato

I dettagli audaci nell'outfit di Kim Kardashian non sono finiti qui: l'imprenditrice ha aggiunto ai jeans un corsetto strapless firmato No Sesso, un modello di pelle di pitone lucida sui toni del lilla, dal taglio asimmetrico che lascia in vista un fianco e con dei fiocchi sulla schiena. Niente collane o gioielli, la Kardashian non ha aggiunto accessori che potessero distogliere l'attenzione dal look. Non sorprende che abbia tenuto anche i capelli legati in uno chignon tiratissimo, evitando le lunghissime code di cavallo realizzate con le extension. L'influencer è tornata a essere la regina delle provocazioni?