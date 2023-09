Mullet e abito fatto di orologi: perché Julia Fox non smette mai di stupire Alla New York Fashion Week non ha mancato un evento: chi è Julia Fox, punk mezzo agli angeli di Victoria’s Secret.

A cura di Arianna Colzi

Julia Fox con le ali da angelo di Victoria’s Secret

Tutti parlano di Julia Fox. Nessuno sa da dove viene ma tutti la amano. Spopola su TikTok e sulle passerelle, perfino il suo streetstyle è virale: non è forse questa la definizione di icona? Dopo aver partecipato al lancio della collezione di Naomi Campbell per Pretty Little Things indossando solo un trench e della lingerie metallica, Fox continua a proporre look e hairstyle inusuali e audaci.

Julia Fox alla New York Fashion Week

Mullet e orologi per l'evento Pandora

Per la presentazione del nuovo Lab Grown Diamonds di Pandora, la 33enne italo-americana ha sfoggiato un altro nude look: bra top e micro minigonna entrambi tempestati da decine di orologi di ogni modello. La gonna dà vita ad un effetto quasi punk con gli orologi da polso attaccati che sfiorano le gambe velate da collant neri. Per i capelli la rivoluzione è compiuta. Il trasformismo quasi carnevalesco di Julia Fox ci ha abituati a repentini cambi di colore: addio ai lunghi capelli ramati effetto wet e benvenuto mullet scuro con lunghe extension.

Julia Fox all’evento Pandora

Per Victoria's Secret Julia Fox gioca a fare il diavolo vestita da angelo

Cambio totale di look, poi, per l'evento di presentazione del tour, che sarà trasmesso da Prime Video, di Victoria's Secret, che torna con i suoi tradizionali show dopo le polemiche degli scorsi anni. Julia Fox, tra le altre cose, è già protagonista della campagna promozionale del tour che ha debuttato pochi giorni fa, nella quale indossa un vestito firmato Bubu Ogisi. Per il ritorno del pink carpet, Fox ha scelto uno sheer dress bianco a cui ha contrapposto le iconiche ali nere, indossate dagli Angeli di Victoria's secret in passerella, dando vita ad look quasi paraddosale e decisamente punk: da un lato diavolo, dall'altro angelo.

Leggi anche Julia Fox coperta solo da pezzi di plastica: la passeggiata in città diventa una provocazione

Julia Fox all’evento Victoria’s secret

Chi è e perché tutti parlano dell'ex fidanzata di Kanye West

Nata a Milano da padre statunitense e madre italiana, cresce a Varese per poi trasferirsi dal padre, che nel frattempo è andato a vivere a Yorkville, un quartiere di New York. Inizia la sua carriera come modella e nel 2015 posa anche per l'ultimo numero della rivista Playboy. Nel 2019 debutta al cinema con il film Diamanti Grezzi, che non ottiene un grande successo al botteghino. La sua notorietà subisce un'impennato quando nel 2022 si fidanza con il rapper Kanye West, fresco di divorzio da Kim Kardashian.

Kanye West e Julia Fox

La coppia fa notizia, non solo per gli atteggiamenti e le dichiarazioni talvolta problematiche del rapper, ma anche e soprattutto per il look scelti da Julia Fox e dal suo mitico beauty look. Anche per una semplice passeggiata in città, la modella sceglie quasi sempre nude look particolarmente stravaganti e per i red carpet ai quali partecipa è celebre il suo fox-eye completamente nero che risalta con i suoi occhi ghiaccio.

Il trucco fox–eye di Julia Fox

Dopo la rottura da Kanye West (la frequentazione è stata più un flirt visto che è durato due mesi), si interrompe a inizio 2022 e Fox commenta: "Volevo dare alla gente qualcosa di cui parlare durante la pandemia". Da questa dichiarazione si può intuire perché è diventata un personaggio che lascia il segno, soprattutto su TikTok, dove moltissime persone replicano i suoi beauty look. I parallelismi tra lei e Bianca Censori, la nuova fidanzata del rapper, si sprecano, soprattutto per i nude look che le rendono immediatamente riconoscibili, ma sono in molti a pensare che sia Julia Fox quella "nata per restare".