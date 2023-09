Il nude look di Julia Fox: sotto al trench indossa solo la micro lingerie metallica Un due pezzi metallico al posto dei vestiti: è il nuovo audace look di Julia Fox, che ha preso parte a una sfilata della New York Fashion Week.

A cura di Giusy Dente

Julia Fox

Pochi sono bravi a provocare tanto quanto Julia Fox. L'attrice coi suoi look sa sempre attirare l'attenzione su di sé, lasciando puntualmente di stucco. Lo ha rifatto martedì 5 settembre in occasione di un evento che ha visto la partecipazione di tante celebrity. La 33enne era presente alla sfilata che ha sancito la nuova collaborazione tra Naomi Campbell e PrettyLittleThing, a cui hanno partecipato anche Emily Ratajkowski (in minidress color senape), Winnie Harlow, Tommy Dorfman, Halima Aden, Leni Klum. Julia Fox ha catalizzato gli sguardi dei presenti con un outfit che ben poco spazio lasciava all'immaginazione.

Julia Fox inaugura il mese della moda con un look audace

Naomi Campbell ha disegnato una collezione col brand fast fashion inglese Pretty Little Things, presentandola alla New York Fashion Week. Anche Julia Fox ha preso parte alla sfilata, sfoggiando un look diventato virale sui social, che inevitabilmente ha scatenato non poche reazioni. Non è certo la prima volta che l'attrice fa parlare di sé per le sue scelte di stile sopra le righe. In passato è stata paparazzata in un supermercato, intenta a fare spesa in mutande e reggiseno.

Più di recente si è imposta con un abito diventato il più strano visto alla cerimonia degli Oscar 2022: ha sfilato con una mano intorno al collo, simulando l'effetto strangolamento. E che dire dell'estate scorsa, quando è stata fotografata per le strade di Los Angeles con un intricato outfit composto da pezzi di plastica. Tra le ultime provocazioni quella al Festival di Cannes 2023, dove ha sfilato con una corazza trasparente sul seno nudo.

Il nuovo outfit Julia Fox

Julia Fox ha dato il via alla NYFW 2023 con un due pezzi decisamente minimal, composto da un minuscolo reggiseno a catena argentato (con copricapezzoli) e un perizoma di metallo abbinato. Ha aggiunto all'outfit un trench di pelle verniciata oversize e un paio di stivaletti da cowboy (della collezione PLT), perfettamente coordinati al vistoso make-up con ombretto argentato e labbra in primo piano, colorate di nero, che hanno conferito al look un aspetto ancora più drammatico e dark.