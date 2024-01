Julia Fox come una sposa (a modo suo): la gonna tagliata lascia metà corpo nudo e tanga in vista Julia Fox sa decisamente come far parlare di sé: lo ha dimostrato (di nuovo) col suo ultimo nude look total white. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Arriverà forse il giorno in cui vedremo Julia Fox vestita in modo scontato e noioso: ma quel giorno, non è di certo oggi! La modella ha sempre abituato fan e follower (ma anche haters) a provocazioni audaci: i suoi look controversi non passano mai inosservati. È sicuramente una persona che ama stare al centro dell'attenzione, che ama sfidare la tradizione, portando una ventata di nuovo e andando sopra le righe con disinvoltura, senza temere giudizi e critiche. La passeggiata in città coperta solo di pezzi di plastica, la corazza trasparente sul seno nudo a Cannes 2023, la spesa al supermercato in abbigliamento intimo e ancora la micro lingerie metallica alla Fashion Week: gli esempi sono infiniti! Ma l'outfit che ha scelto ieri sera per partecipare a un evento targato Sotheby's potrebbe passare alla storia come uno degli più insoliti di sempre.

Julia Fox in total white

Julia Fox ha condiviso sulle Instagram Stories alcuni scatti realizzati a un evento di Sotheby's a cui ha partecipato. Per l'occasione, ha scelto di non passare inosservata, come sempre! E in effetti, sarebbe davvero impossibile non notare il look sfoggiato alla serata, un outfit d'ispirazione nuziale ma chiaramente rivisitato e reso molto più sfrontato.

Anche aguzzando la vista, diventa difficile capire la struttura del look, che sembra composto da un top e una sorta di gonna, ma tagliata a metà: il capo lascia le gambe coperte solo nella parte inferiore e si allunga posteriormente in un piccolo strascico, che riveste anche i piedi. Il tanga nero coi laccetti spicca nel total white e sul capo spicca il must have per una vera sposa che si rispetti: il velo trasparente poggiato sul capo che va a coprire interamente il viso.