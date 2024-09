video suggerito

Giulia Stabile cambia stile: si prepara all’autunno con gli occhiali da vista dalla montatura maxi Giulia Stabile è tornata a Roma dopo le vacanze e ha approfittato dell’autunno alle porte per rivoluzionare il suo stile: ecco come si è mostrata sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Settembre è appena cominciato e sono molte le celebrities che sono rientrate in città, riprendendo la normale routine quotidiana fatta di lavoro e apparizioni pubbliche. È il caso di Giulia Stabile che, dopo aver trascorso diverse settimane a Barcellona, la su città natale, ora è tornata a Roma e trascorre le giornate tra allenamenti e sala prove, così da arrivare prontissima ai suoi prossimi impegni televisivi. Il dettaglio che non è passato inosservato ai suoi followers? Con l'autunno alle porte sembra aver cambiato stile: ecco come si è mostrata sul suo profilo Instagram.

Giulia Stabile in versione "nerd"

L'avevamo lasciata in vacanza con lo stesso abito a effetto nudo di Chiara Ferragni, ora ritroviamo Giulia Stabile pronta per ricominciare a lavorare con uno stile tutto nuovo. Poco dopo essersi allenata a ritmo di danza insieme alla migliore amica Chiara Porchianello, si è scattata un selfie negli spogliatoi con indosso un accessorio inedito: un paio di occhiali da vista maxi e con la montatura squadrata total black, un modello che le ha donato un fascino "da nerd".

Giulia Stabile in sala prove

Fino ad ora la ballerina non li aveva mai sfoggiati, dunque non si esclude che si tratta semplicemente di un guizzo di stile e non di una necessità. A partire da questo momento metterà in atto una svolta fashion "intellettuale"? L'unica cosa certa è che sta bene in ogni versione.

Leggi anche Belén Rodriguez e Luna Marì con gli occhiali maxi: mamma e figlia sono identiche

Giulia con gli occhiali da vista maxi

La t-shirt con le ciliegie di Giulia Stabile

Per quanto riguarda il look, invece, la ballerina è rimasta fedele allo stile originale e casual che sa sempre la contraddistingue. Per la giornata in sala prove ha abbinato un pinocchietto total black e a vita bassa (uno dei capi must di stagione) a un crop top firmato Nude Project. Si tratta di una t-shirt corta a fondo bianco ma con dettagli rossi lungo le cuciture e sul petto delle ciliegie a forma di cuore, quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 42 euro. Capelli legati in uno chignon tiratissimo, rossetto scuro sulle labbra e ombelico in vista: Giulia Stabile ha dato prova di essere un'icona fashion contemporanea e sbarazzina.

Top Nude Project