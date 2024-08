video suggerito

Giulia Stabile “imita” Chiara Ferragni: l’abito di pizzo nude è il più amato dalle star in estate Giulia Stabile si sta godendo le vacanze al termine di un lungo anno lavorativo e sui social sta documentando tutto con foto e post. In quanti hanno notato che ha sfoggiato lo stesso abito trasparente di Chiara Ferragni? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono passati 3 anni da quando Giulia Stabile ha vinto Amici di Maria De Filippi ma continua a essere uno dei volti più amati della tv italiana. Oltre a essere tra le ballerine professioniste del talent di Canale 5, ha avuto anche un'esperienza da conduttrice al timone di Tu Sì Que Vales, dove lo scorso autunno ha preso il posto di Belén Rodriguez. Non sorprende, dunque, che al termine di un anno carico di impegni e di soddisfazioni si sia voluta concedere una vacanza rilassante. Attualmente è a Barcellona, la sua città natale, ma fino a qualche giorno fa si è goduta la vita mondana della Romagna con le amiche e con Rudy Zerbi. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha sfoggiato l'abito simbolo dell'estate 2024 (amato anche da Chiara Ferragni).

Il look a effetto nude di Giulia Stabile

Al motto di "Figlia di Rudy Zerbi per una settimana", Giulia Stabile ha documentato parte della sua vacanza romagnola fatta di serate in spiaggia, visite al lunapark e video selfie col professore di Amici. Una foto in particolare ha attirato le attenzioni dei fashion addicted più incalliti: quella in cui la ballerina indossa un mini dress di pizzo a effetto nude.

Giulia Stabile in Isabelle Mathers X Johansen

Si tratta di un modello firmato Isabelle Mathers X Johansen, è bordeaux e fascia la silhouette con sensualità, dando vita a un iper femminile effetto vedo-non vedo grazie al suo tessuto traforato. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 185 euro.

Mini dress di Isabelle Mathers X Johansen

Le star che hanno indossato l'abito trasparente

Dove avevamo già visto il mini abito di Giulia Stabile? Sul profilo social di Chiara Ferragni, che proprio qualche giorno fa lo aveva sfoggiato per la vacanza in Grecia. Certo, l'imprenditrice aveva preferito la variante con la gonna longuette (da 195 euro), ma è chiaro che si tratta di un modello diventato ormai iconico.

Chiara Ferragni in Isabelle Mathers X Johansen

Spulciando sul profilo del brand, infatti, si scopre che anche molte altre star, prima tra tutte Georgina Rodriguez, lo hanno trasformato nel capo chiave della loro estate, seguendo così il trend del momento, quello dei look a effetto nudo. In quante prenderanno ispirazione dalla ballerina di Amici per rendere le loro serate di fine estate ancora più glamour?

Georgina Rodriguez in Isabelle Mathers X Johansen